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US Open
09 сентября 2023, 22:08 | Обновлено 09 сентября 2023, 22:21
786
0

Данилина и Хелиоваара стали чемпионами US Open в миксте

В финале финн и казахстанка обыграли лидеров посева

09 сентября 2023, 22:08 | Обновлено 09 сентября 2023, 22:21
786
0
Данилина и Хелиоваара стали чемпионами US Open в миксте
USTA. Харри Хелиоваара та Анна Данилина

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и финн Харри Хелиоваара стали чемпионами американского мэйджора US Open 2023 в миксте.

В финале Данилина и Хелиоваара в двух сетах обыграли лидеров посева, американских теннисистов Джессику Пегулу и Остина Крайчека. В первом сете финско-казахстанская пара сразу сделала брейк, после которого довела партию до победы со счетом 6:3 при том, что у Пегулы и Крайчека были три брейк-пойнта. Во втором сете Данилина и Хелиоваара снова сделали ранний брейк, но на этот раз американцы быстро отыгрались. При счете 4:4 финско-казахстанская пара сделала еще один брейк, а затем на своей подаче оформила победу.

Харри Хелиоваара стал первым финном в Открытой Эре, который выиграл US Open в миксте, Данилина — первой представительницей Казахстана, выигравшей мэйджор в смешанных парах.

US Open, микст

Финал

Анна Данилина (Казахстан) / Харри Хелиоваара (Финляндия) – Джессика Пегула / Остин Крайчек (США, 1) – 6:3, 6:4.

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US Open 2023 Анна Данилина Харри Хелиоваара Джессика Пегула Остин Крайчек видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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