Данилина и Хелиоваара стали чемпионами US Open в миксте

Казахстанская теннисистка Анна Данилина и финн Харри Хелиоваара стали чемпионами американского мэйджора US Open 2023 в миксте.

В финале Данилина и Хелиоваара в двух сетах обыграли лидеров посева, американских теннисистов Джессику Пегулу и Остина Крайчека. В первом сете финско-казахстанская пара сразу сделала брейк, после которого довела партию до победы со счетом 6:3 при том, что у Пегулы и Крайчека были три брейк-пойнта. Во втором сете Данилина и Хелиоваара снова сделали ранний брейк, но на этот раз американцы быстро отыгрались. При счете 4:4 финско-казахстанская пара сделала еще один брейк, а затем на своей подаче оформила победу.

Харри Хелиоваара стал первым финном в Открытой Эре, который выиграл US Open в миксте, Данилина — первой представительницей Казахстана, выигравшей мэйджор в смешанных парах.

US Open, микст

Финал

Анна Данилина (Казахстан) / Харри Хелиоваара (Финляндия) – Джессика Пегула / Остин Крайчек (США, 1) – 6:3, 6:4.