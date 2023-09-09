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  4. САУТГЕЙТ: Нам сегодня было очень сложно. Мы контролировали мяч 70% времени
Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 22:06 |
2947
1

САУТГЕЙТ: Нам сегодня было очень сложно. Мы контролировали мяч 70% времени

Главный тренер сборной Англии – про матч с Украиной

09 сентября 2023, 22:06 |
2947
1
САУТГЕЙТ: Нам сегодня было очень сложно. Мы контролировали мяч 70% времени
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й гол за украинскую команду забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.

После завершения встречи наставник сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал результат поединка:

«Это была очень сложная для нас игра. Мы контролировали мяч 70% времени, но недостаточно хорошо действовали в последней трети поля. Мы завоевали важное очко в тех турнирных обстоятельствах, в которых происходит борьба.

Нам сегодня было очень сложно, особенно из-за прессинга, который украинцы проводили в центре поля. Мы ощущали давление трибун и получили хороший опыт действий в таких условиях», – сказал Гарет.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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