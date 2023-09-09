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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 21:07 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:08
2672
11

Попросил замену. Мудрик получил травму в матче за Украину против Англии

Михаил был заменен на 90-й минуте поединка

09 сентября 2023, 21:07 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:08
2672
11
Попросил замену. Мудрик получил травму в матче за Украину против Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Кайл Уокер и Михаил Мудрик

9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.

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Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й гол за украинскую команду забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.

На 90-й минуте встречи звездный украинский вингер Михаил Мудрик попросил замену после единоборства с Уокером. За несколько минут до этого защитник англичан ударил Михаила по ногам возле штрафной площади «трех львов», однако арбитр не увидел нарушение правил.

Вместо Мудрика на поле появился Егор Назарина.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 11
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Serhii Babak
скоріше притворився, щоб менше критики було
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+15
andruha40
Ну Міша продовжує демонструвати деревяний футбол.Просто показує як не треба грати....
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+12
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
может он действительно перекачался?
пропала резкость
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+5
Fitness.sports
Здоровья, мультик! Не болей😉
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+5
Dfs2262ar
Можу сказати одне, як той хто дуже переймався за цього талановитого хлопця:
Перехід до челсі його просто згубив! Дуже хочеться помилятися, але на мою думку він вже всьо🤷🏼 
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+4
KOT
Весь матч пішки, двічі за 80хв зробив забіг, впав та "зламався", топ рівень)
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+3
vh
В нього ніби якийсь тумблер перемикається і зараз в нього знову режим про який говорив Степаненко: ніхто не розуміє, що він робить. Дуже хочеться вірить, що він перимкнеться в режим Де Дзербі 
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+3
Alex Danchenko
"Зірковий український вінгер"?
Це хто? 
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+1
AndiM
Не розумію чому свого часу М-Ю не підписало контракт з усейном болтом, членсі ж витратив 70 млн на " оце"?
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