Попросил замену. Мудрик получил травму в матче за Украину против Англии
Михаил был заменен на 90-й минуте поединка
9 сентября состоялся матч 5-го тура отбора к Евро-2024 в группе С между сборными Украины и Англии.
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Поединок прошел во Вроцлаве на стадионе «Тарчински Арена». Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Игра завершилась со счетом 1:1. На 26-й гол за украинскую команду забил Александр Зинченко, а на 41-й счет сравнял Кайл Уокер.
На 90-й минуте встречи звездный украинский вингер Михаил Мудрик попросил замену после единоборства с Уокером. За несколько минут до этого защитник англичан ударил Михаила по ногам возле штрафной площади «трех львов», однако арбитр не увидел нарушение правил.
Вместо Мудрика на поле появился Егор Назарина.
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