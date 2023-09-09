Чемпионат Европы09 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:45
3114
0
Украина – Англия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
9 сентября в польском Вроцлаве состоялся матч квалификации Евро-2024
09 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:45
3114
0
9 сентября в польском Вроцлаве состоялся матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Англии (1:1).
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Украина – Англия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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