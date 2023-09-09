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Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:45
3114
0

Украина – Англия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

9 сентября в польском Вроцлаве состоялся матч квалификации Евро-2024

09 сентября 2023, 21:30 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:45
3114
0
Украина – Англия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

9 сентября в польском Вроцлаве состоялся матч квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Англии (1:1).

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Украина – Англия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Источник Sport.ua
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