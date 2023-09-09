Англия09 сентября 2023, 20:59 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:38
248
5
Группа I. беларусь и Андорра голов не забивали
Команды расписали сухую ничью
09 сентября 2023, 20:59 | Обновлено 09 сентября 2023, 21:38
248
5
Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 5-го тура группы I отбора к Евро-2024 между национальными командами беларуси и Андорры.
За 90 минут игрового времени команды не смогли определить победителя и головы не забивали. Белорусские футболисты владели инициативой целый матч, больше владели мячом и нанесли в три раза больше ударов по воротам Андорры.
После 4 сыгранных матчей в беларуси в активе 4 очка, в Андорре – 2.
Группа I
Андорра – беларусь – 0:0
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Рівні збірні😂
футбол Білорусі в сраці повній
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