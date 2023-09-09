Группа I. беларусь и Андорра голов не забивали

Сегодня, 9 сентября, состоялся матч 5-го тура группы I отбора к Евро-2024 между национальными командами беларуси и Андорры.

За 90 минут игрового времени команды не смогли определить победителя и головы не забивали. Белорусские футболисты владели инициативой целый матч, больше владели мячом и нанесли в три раза больше ударов по воротам Андорры.

После 4 сыгранных матчей в беларуси в активе 4 очка, в Андорре – 2.

Группа I

Андорра – беларусь – 0:0