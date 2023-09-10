Не только бомбардир. Мохамед Салах – машина для ассистов

Когда вы думаете о Мохамеде Салахе, вы думаете о бомбардире. С момента своего прихода из «Ромы» в 2017 году египтянин большую часть времени проводит, забивая голы в ворота соперников «Ливерпуля». Он стал одним из самых результативных бомбардиров в мировом футболе, и именно поэтому Саудовская Про-лига была так заинтересована в том, чтобы сделать его своим следующим значимым приобретением.

Выступления Салаха в начале нынешнего сезона доказали, что эти слухи не оказали никакого влияния на его игру. Они лишь подчеркнули, насколько он незаменим для «Ливерпуля», и что «Красные» в случае его продажи потеряли бы не только бомбардира.

У бомбардиров могут быть и другие достоинства, и другие качества Салаха не всегда получали должное признание. Грэм Сунесс назвал его «жадным» и «самым эгоистичным игроком, которого я когда-либо видел», и его подход к забиванию голов был описан подобным образом другими аналитиками и болельщиками, хотя Клопп всегда защищал его.

Однако в матче с «Ньюкаслом» 27 августа, когда его команда нуждалась в идеальном пасе с нужной силой и точностью, уже не в первый раз этот пас сделал именно Салах.

Его видение, качество и точность позволили ему на последних минутах матча с «Ньюкаслом» отдать идеальный пас на Дарвина Нуньеса.

Заметив забегание...

...его пас оказался как нельзя кстати для нападающего...

...который, пробив мимо Ника Поупа, принес одну из самых запоминающихся побед за время правления Юргена Клоппа, когда после получаса игры «Ливерпуль» уже уступал в счете один мяч и играл в меньшинстве.

Это была его второй ассист в сезоне, и оба они были просто великолепны.

Против «Челси», получив пас от Алексиса Мак Аллистера, Салах оказался в изоляции против Леви Колвилла. Он понесся вперед и заметил бегущего Луиса Диаса.

Крутясь и разворачиваясь, он ждал подходящего момента. Между Колвилом и Тьяго Силвой образовался зазор, и Салах выполнил еще одну выверенную передачу...

...в результате которой мяч оказался на блюдечке для Диаса.

Ассист Салаха в матче с «Ньюкаслом» стал его 76-м за «Ливерпуль» во всех турнирах. Это шестой показатель среди всех игроков «Ливерпуля», дебютировавших за команду с начала сезона 1969/1970. Больше только у Кенни Далглиша (176), Стивена Джеррарда (145), Джона Барнса (101), Стива Макманамана (85) и Иана Раша (83).

Он вышел на второе место по количеству передач за клуб в АПЛ (60), превзойдя Макманамана (58). Больше только у Стивена Джеррарда – 92.

Это может показаться чем-то новым для Салаха, изменениями в его игре, учитывая, что он подбирается к завершающей стадии своей карьеры, но только в одном из шести сезонов в «Ливерпуле» он завершил сезон с показателем менее чем в 10 ассистов.

Количество ассистов Салаха за сезон во всех турнирах:

В прошлом сезоне на счету 31-летнего игрока 16 результативных передач, в том числе 12 в чемпионате, и 30 голов в составе команды, которая большую часть сезона испытывала трудности.

С начала сезона 2017/2018 годов только Кевин Де Брюйне создал больше голов для партнеров в АПЛ, чем Салах.

Лидеры по количеству ассистов в АПЛ с сезона 2017/2018:

У нападающих должна быть эгоистичная жилка – без нее они не смогли бы добиться тех показателей, которые постоянно демонстрируют. Салах не пытался скрыть своего разочарования, когда был заменен за 13 минут до конца матча с «Челси». Он вызвал одобрительные возгласы болельщиков, когда разорвал ленту на запястье, и не поприветствовал Юргена Клоппа, когда занял свое место на скамейке запасных.

У менеджера не было проблем с реакцией своего игрока. Салах – победитель и любит бить рекорды. Его замена, как и попадание в штангу ворот «Челси» в первом тайме, положила конец его надеждам побить рекорд по количеству голов, забитых в день открытия сезона АПЛ. У него по-прежнему восемь голов, и он сравнялся по этому показателю с Аланом Ширером, Уэйном Руни и Фрэнком Лэмпардом.

Иногда Салах предпочитает пробить по воротам, когда его товарищи по команде находятся в более выгодном положении. Одним из наиболее известных примеров является яростная реакция Садио Мане в матче с «Бернли» в августе 2019 года после его замены. Однако у Мане и Салаха были отличные отношения на поле, и сенегальский форвард извлек наибольшую пользу из креатива Салаха во всех соревнованиях за время своего пребывания на «Энфилде».

Игроки, которым Салах чаще всего ассистировал в «Ливерпуле»:

Только 10 передач на Мане пришлись на АПЛ. Другой представитель «смертоносного трио», Роберто Фирмино (12), получил больше всех передач от Салаха в чемпионате.

Салах – единственное постоянное звено в обновленной линии нападения, в которую за последние полтора года пришли Луис Диас, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо, и отношения между ними продолжают налаживаться. Диас пропустил большую часть прошлого сезона из-за травм, Гакпо присоединился к команде только в январе, а Нуньесу пришлось столкнуться с некоторыми трудностями при адаптации в АПЛ.

Диого Жота прибыл в команду летом 2020 года и занимает третье место в списке адресатов ассистов Салаха с четырьмя голами, наряду с Трентом Александером-Арнольдом и Наби Кейта.

Забивать голы – это хлеб Салаха, но во время предсезонки его умение обслуживать своих партнеров по нападению проявилось сильнее, чем два забитых мяча.

Всего голевых передач было семь: Диого Жота, Диас дважды, Нуньес трижды и молодой Бобби Кларк.

Взаимодействие Салаха и Нуньеса продолжало развиваться во время предсезонки и развивалось на основе многообещающих моментов прошлого сезона. В сезоне 2022/2023 уругваец четыре раза ассистировал Салаху, и сам получил столько же ассистов от египтянина.

В предсезонке Салах отдал Нуньесу три голевые передачи, две из которых пришлись на матч с «Гройтер Фюртом».

Первая передача была сделана в конце размашистой командной атаки, которая показала, что они находятся на одной волне. Салаха запустил по флангу Харви Эллиотт.

Нуньес и Салах предугадывали мысли друг друга. Когда уругвайский нападающий бросился вперед, его партнер задержался и идеально выверил свой пас...

...и Нуньес, обойдя вратаря, забил гол.

Этот процесс не слишком отличался от того, как Нуньес забил второй мяч в ворота «Ньюкасла».

Во втором случае все было проще: Нуньес остался один на пространстве, а у Салаха был огромный коридор для передачи...

...которую Нуньес и завершил.

В прошлом сезоне их обвиняли в том, что они стараются пасовать друг другу, даже когда лучше пробить.

Первый гол «Ливерпуля» в предсезонке получился несколько комичным: после того как Салах прокинул свободный мяч на ход Нуньесу, форвард вместо того, чтобы пробить, попытался найти Салаха пасом.

Салах не ожидал этой передачи, но сохранил спокойствие и вернул мяч Нуньесу.

На этот раз он пробил.

Заметно, что две передачи Салаха против «Гройтер Фюрта» и вообще все передачи Салаха на протяжении всей предсезонки были связаны с тем, что игроки «Ливерпуля» получали мяч от него в пространстве или против изолированного защитника. В матче с «Челси» была создана последняя ситуация, а с «Ньюкаслом» – первая.

Против «Баварии» «Ливерпуль» переключил игру на Салаха, у которого было много свободного пространства. Это позволило ему прорваться к защитнику и значительно приблизить команду к воротам.

Он заметил забегание Диаса и идеально выверял время для паса...

...и Диас смог проскочить мимо защитника и пробить.

Два его ассиста в матче против «Лестера» были одинаковыми. Жота запустил Салаха вправо...

...тот вошел в штрафную, раскидал защитников и, сохраняя спокойствие, отдал передачу на Кларка.

Во втором случае Жота отдал аналогичный пас, но Салах был в более широкой позиции.

Салаха недостаточно быстро закрыли, он дождался, пока Жота ворвется в штрафную...

...и нашел его отличным навесом.

Он может создавать возможности и при игре без мяча. В игре с «Дармштадтом» он агрессивно прессинговал, отбирая мяч у Кристофа Циммермана в своей штрафной.

Ему оставалось только отдать мяч на Жоту...

...который и переправил его в сетку.

У «Ливерпуля» много атакующих возможностей, и это видно уже на первых этапах новой кампании.

Если Салах продолжит регулярно забивать голы и отдавать передачи, то недостатки в обороне, которые остаются за его спиной, могут оказаться не столь значимыми.

Эндрю Джонс, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух