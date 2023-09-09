Им нужно было идти в форварды. Топ-5 вратарей-бомбардиров мирового футбола

Согласитесь, нечасто в мировом футболе попадаются случаи, когда вратари имеют на своем счету такое количество забитых мячей за карьеру, которое является нормой для среднестатистического игрока полузащиты, а то и для центрфорварда. Когда страж ворот направляется в противоположную штрафную, чтобы принять участие в розыгрыше, например, углового удара, болельщики всегда испытывают определенный трепет. Фанаты атакующей команды мечтают, что именно этот эпизод станет моментом славы для их голкипера, а их визави рассчитывают на фатальную ошибку, которая поможет их любимцам организовать легкий гол и окончательно закрепить успешный для себя результат на табло.

Но вратари ходят вперед с целью попытаться забить отнюдь не только на последних минутах и на розыгрыши угловых. История мирового футбола знает целый ряд случаев, когда стражи ворот являлись штатными пенальтистами, или же исполнителями штрафных ударов. И сегодня мы предлагаем вспомнить пятерых лучших вратарей-бомбардиров в истории мирового футбола – тех, кому, возможно, следовало бы изначально пойти в форварды, но…

Ханс-Йорг Бутт – 32 гола

Гражданство: Германия

Клубная карьера: Ольденбург (5 голов), Гамбург (19), Байер (7), Бенфика, Бавария (1)

Getty Images. Ханс-Йорг Бутт

Ханс-Йорг Бутт родился в немецком Ольденбурге и именно в команде с аналогичным названием дебютировал на профессиональном уровне в футболе. Свои первые забитые мячи вратарь провел в Региональной лиге Север, причем они сразу же оказались для Ольденбурга победными – команда Ханса-Йорга, который оформил дубль, переиграла резервистов Санкт-Паули (2:0).

Летом 1997 года Бутт на правах свободного агента перешел в Гамбург, который предоставил вратарю возможность играть в первой немецкой Бундеслиге. Однако штатным пенальтистом (а Ханс-Йорг все свои мячи забивал исключительно с 11-метровой отметки) команды кипер стал лишь год спустя, но зато надежно закрепил за собой эту роль, отличившись впоследствии 19 точными ударами с «точки».

Пожалуй, наибольшую известность Бутту принесли выступления за Байер. В то время в команде из Леверкузена подобрался великолепный коллектив, где блистали Михаэль Баллак, Лусио, Зе Роберто, Ульф Кирстен. Под руководством Клауса Топмеллера Байер в сезоне-2001/02 добрался до финала Лиги чемпионов, а Бутт еще на групповой стадии турнира точным ударом с пенальти принес немцам победу над Ювентусом (3:1).

Но самым памятным голом Бутта за Байер является, пожалуй, мяч в ворота Шальке, который Ханс-Йорг привычно провел с «точки». Тогда голкипер уверенно разобрался с оппонентом, но не спешил возвращаться в собственную «рамку», чем и воспользовались соперники. Шальке быстро разыграл с центра поля, и молодой талант гельзенкирхенцев тех лет Майк Ханке с центра поля отправил мяч точно в сетку ворот Байера. Как не пытались протестовать «фармацевты», а гол все же был засчитан.

Заканчивал карьеру Бутт в Баварии. С этой командой Хансу-Йоргу наконец-то удалось выиграть Бундеслигу (в сезоне-2009/10), но вот покорить Лигу чемпионов – нет… Всего Бутт трижды пробивался в финалы ЛЧ (сыграл в двух из них), и трижды судьба не была благосклонной по отношению к его командам.

Рене Игита – 41 гол

Гражданство: Колумбия

Клубная карьера: Мильонариос (7 голов), Атлетико Насьональ (12), Вальядолид (1), Веракрус (2), Индепендьенте Медельин (4), Реал Картахена, Атлетико Хуниор, Депортиво Перейра (5), Аукас, Бахо Каука (3), Гуарос де Лара (5), Депортиво Рионегро (2)

Getty Images. Рене Игита

Большую часть своей карьеры Рене Игита провел в родной Колумбии, где и проявил себя вратарем, способным не только быть полезным в обороне, но и тем, кто может приносить результат в атакующих действиях. Игите было довольно тесно в своей штрафной, по причине чего он часто выходил далеко вперед и даже любил продвигаться с мячом в ногах в направлении центральной линии поля.

Болельщики во всем мире, особенно из числа тех, кто постарше, наверняка прекрасно помнят Рене по его невероятному сейву, выполненному так называемым ударом скорпиона. Этот момент случился в товарищеском матче, который Колумбия проводила против Англии на легендарном Уэмбли. Тогда, к слову, южноамериканцы смогли увезти с Туманного Альбиона вполне приемлемый для себя результат – ничью 0:0.

Большинством своих забитых мячей Игита, как и Ханс-Йорг Бутт, отличался с 11-метровой отметки, однако также Рене может похвастаться и голами после прямых ударов со штрафных. Наиболее знаковым и памятным из них является мяч в ворота аргентинского Ривер Плейта в полуфинале Кубка Либертадорес-1995. Тогда в первом матче Атлетико Насьональ выиграл у соперника со счетом 1:0, именно благодаря мячу Игиты. В ответном колумбийцы уступили (0:1), но пробились в финал в серии пенальти. Что правда, в решающих матчах шансов против Гремио у Атлетико Насьоналя уже не было (1:3, 1:1).

Завершил карьеру Игита в начале 2009-го в рядах Депортиво Перейры. На момент принятия этого решения Рене было уже 42 года. Ныне он работает тренером вратарей в Атлетико Насьонале.

Димитр Иванков – 42 гола

Гражданство: Болгария

Клубная карьера: Левски (25 голов), Кайсериспор (7), Бурсаспор (10), Анортосис

Getty Images. Димитр Иванков

Димитр Иванков является одним из самых известных голкиперов в истории болгарского футбола. С «трехцветными» кипер даже сыграл в финальной части Евро-2004, которая, что правда, не стала для болгаров успешной, ведь они покинули турнир сразу после групповой стадии (финишировали четвертыми в группе со шведами, датчанами и итальянцами).

В 275 матчах за родной Левски Иванков отличился 25 забитыми мячами. Он был штатным пенальтистом команды, хотя иногда брался исполнять удары с 11-метровой отметки против воли тренера, руководствуясь исключительно внутренней уверенностью в собственных силах.

«Я был ответственен за исполнение пенальти в Левски, потому что мог сохранять самообладание. Помню матч с Брондбю, когда я реализовал пенальти без разрешения тренера. После той игры наставник был очень рассержен моим решением, но все мои товарищи по команде нервничали в тот момент и боялись исполнить пенальти, поэтому я сделал то, что посчитал правильным», - рассказывал Иванков.

В 2005 году Иванков был продан в турецкий Кайсериспор, с которым в сезоне-2007/08 стал обладателем Кубка Турции. Причем в финале того турнира Димитр стал одним из ключевых персонажей, когда дело дошло до серии пенальти. Болгарский вратарь реализовал сразу две попытки в затяжном «мероприятии», причем отразил сразу три удара от соперников. В итоге Кайсериспор выиграл по ударам с «точки» со счетом 11:10.

В 2008-м Иванков перешел уже в Бурсаспор, и здесь ему также посчастливилось взять трофей. Причем с «зелеными крокодилами» болгарин стал чемпионом Турции, опередив на финише на одно очко Фенербахче и сразу на одиннадцать – Галатасарай и Бешикташ! А вот заканчивал карьеру Иванков на Кипре, где за полгода не сыграл ни одного поединка в рядах местного Анортосиса.

В 2019-м Димитр Иванков недолго поработал тренером вратарей в Левски, но в целом после завершения карьеры футболиста он не проявляет стремления непременно оставаться в игре № 1.

Хосе Луис Чилаверт – 63 гола

Гражданство: Парагвай

Клубная карьера: Спортиво Лукеньо (4 гола), Гуарани (1), Сан-Лоренсо, Сарагоса (1), Велес Сарсфилд (44), Страсбур (1), Пеньяроль (4)

Getty Images. Хосе Луис Чилаверт

Хосе Луис Чилаверт, который завершил карьеру в конце 2004 года в аргентинском Велес Сарсфилде, по сей день является единственным вратарем, который на профессиональном уровне оформил хет-трик в рамках одного поединка. Этот подвиг произошел через год после того, как он сыграл за Парагвай на чемпионате мира-1998 во Франции. Велес Сарсфилд в рамках чемпионата Аргентины буквально разобрал на запчасти скромный Феррокарриль Оэсте (6:1), а Чилаверт реализовал все три пенальти в составе своей команды.

Впрочем, Хосе Луис забивал далеко не только с пенальти. Он также невероятно исполнял штрафные удары, причем многие эксперты сравнивали парагвайца по стилю исполнения с знаменитым бразильским фулбеком Роберто Карлосом. Оба били с левой и на силу, и если мяч шел в створ, то вратарям соперников было крайне непросто его даже отбить, не говоря уже о том, чтобы зафиксировать в руках намертво. А после забитого мяча Чилаверт часто любил, скользя по газону на коленях, триумфально поднять руки, облаченные во вратарские перчатки, к небу.

Стоит отметить, что наибольших успехов в карьере Чилаверт добился в Южной Америке. Там он четырежды становился чемпионом Аргентины с Велес Сарсфилд, выигрывал с этой же командой Кубок Либертадорес и Межконтинентальный кубок, а также становился чемпионом Уругвая с Пеньяролем и добывал Кубок Франции со Страсбуром.

На международном уровне Чилаверт провел 74 матча за сборную Парагвая, во вратарском свитере которой записал в актив еще 8 забитых мячей.

Рожерио Сени – 131 гол

Гражданство: Бразилия

Клубная карьера: Синоп, Сан-Паулу (131 гол)

Getty Images. Рожерио Сени

Рожерио Сени – истинная легенда. Причем по целому ряду причин. Это, конечно же, и рекордное для вратарей количество забитых мячей, и титул чемпиона мира, который Сени добыл в 2002 году вместе со сборной Бразилии на турнире в Японии и Южной Корее (пусть на поле Рожерио так и не появился), и громадное число различных трофеев в Бразилии и Южной Америке, но и, безусловно, его выступления на протяжении долгих лет исключительно за одну команду – Сан-Паулу.

Именно в рядах Сан-Паулу Сени забил в ворота соперников 131 мяч. Он был не только штатным пенальтистом команды, но также часто пробовал исполнять штрафные удары, и если Чилаверта в этом компоненте сравнивали с Роберто Карлосом, то правшу Сени по мастерству и стилистике ставили в один ряд с англичанином Дэвидом Бекхэмом.

Причем визуально Сени забивал со штрафных настолько легко, что складывалось впечатление, словно он забрасывал мяч в ворота оппонента рукой. На самом же деле, за мнимой легкостью скрывалось много часов усердной работы, так как Рожерио на тренировках занимался не только непосредственно с тренером по вратарям, но и оттачиванием мастерства исполнения стандартных положений.

Карьеру футболиста Сени завершил в конце 2015 года, когда ему было уже почти 42. Впоследствии Рожерио стал тренером: руководил Сан-Паулу, Форталезой, Крузейро и Фламенго. В статусе наставника становился чемпионом Бразилии и брал Суперкубок страны (с Фламенго), а также выигрывал сезон в Серии В (с Форталезой). В апреле нынешнего года Сени ушел с поста коуча Сан-Паулу, и ныне в свои 50 лет временно пребывает без работы.

Текст: meta.ua/sport