Чемпионат Европы09 сентября 2023, 15:44 |
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Стало известно, кто споет гимн Украины перед матчем с Англией
Тарас Петриненко исполнит гимн, Александра Лобода станет ведущей в чаше стадиона
09 сентября 2023, 15:44 |
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Матч отбора Евро-2024 Украина – Англия начнется сегодня, 9 сентября в 19.00 по киевскому времени на поле стадиона «Тарчинский-Арена» в польском Вроцлаве.
Сообщается, что народный артист Украины Тарас Петриненко споет гимн накануне старта игры, а Александра Лобода станет ведущей в чаше стадиона.
Трансляция пройдет на региональных телеканалах «Суспільного» и на телеканале «Футбол Перший» медиасервиса MEGOGO.
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