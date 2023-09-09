Стало известно, кто споет гимн Украины перед матчем с Англией

Матч отбора Евро-2024 Украина – Англия начнется сегодня, 9 сентября в 19.00 по киевскому времени на поле стадиона «Тарчинский-Арена» в польском Вроцлаве.

Сообщается, что народный артист Украины Тарас Петриненко споет гимн накануне старта игры, а Александра Лобода станет ведущей в чаше стадиона.

Трансляция пройдет на региональных телеканалах «Суспільного» и на телеканале «Футбол Перший» медиасервиса MEGOGO.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024