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  4. КОНОПЛЯ: «Настроены показывать агрессию с первых минут матча с Англией»
Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 14:37 |
194
0

КОНОПЛЯ: «Настроены показывать агрессию с первых минут матча с Англией»

Защитник сборной Украины – о предстоящем матче отбора Евро-2024

09 сентября 2023, 14:37 |
194
0
КОНОПЛЯ: «Настроены показывать агрессию с первых минут матча с Англией»
УАФ. Ефим Конопля (в центре)

Защитник сборной Украины Ефим Конопля рассказал о заключительной тренировке команды на стадионе «Тарчинский-Арена» и готовности к матчу квалификации Евро-2024 против Англии.

«И состояние поля, и сам стадион – замечательные. Настроение у ребят боевое, мы очень серьезно готовимся к игре. Тренерский штаб очень качественно подвел нас к этому матчу. Нам давали такие нагрузки, которые были нужны – кому-то больше, кому-то меньше, потому что после клубов все были в разном состоянии. Сейчас, я считаю, мы подошли к игре в оптимальных кондициях.

Мы настроены показывать агрессию с первых минут матча с Англией, потому что играем дома. Я уверен, будет очень много болельщиков, которые будут подгонять нас вперед.

Если выходить на игру с задачей только не пропустить, то ничего хорошего из этого не получится. Есть план, и мы постараемся его придерживаться.

Недавно я забил свой первый мяч за сборную, и продолжить это дело с Англией было бы, конечно, очень хорошо. Я попробую, но ничего не обещаю, потому что соперник очень серьезный. Нужно будет выкладываться, а вот за это я могу ответить. Наша команда имеет веру в свои силы, потому что по-другому никак», – сказал Ефим Конопля.

Матч отбора Евро-2024 между сборными Украины и Англии состоится сегодня, 9 сентября (начало – в 19.00 по киевскому времени).

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Источник Украинская ассоциация футбола
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