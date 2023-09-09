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  4. ЯРЕМЧУК: «У меня хорошие отношения с Довбиком, я привык к конкуренции»
Испания
09 сентября 2023, 14:11 |
373
1

ЯРЕМЧУК: «У меня хорошие отношения с Довбиком, я привык к конкуренции»

Футболист сборной Украины – о переходе в новый клуб и игре в национальной команде

09 сентября 2023, 14:11 |
373
1
ЯРЕМЧУК: «У меня хорошие отношения с Довбиком, я привык к конкуренции»
УАФ. Роман Яремчук

Футболист сборной Украины Роман Яремчук рассказал о трансфере и адаптации в «Валенсии».

- Это большая ответственность. Как всегда, я буду усердно работать, чтобы приносить пользу и команде, и себе. Добиваться поставленных собой целей, смотрю только вперед. Поэтому открыт к тяжелой работе.

- Ты не так много времени провел в «Валенсии», но успел уже почувствовать дух этого клуба?
- Это именитый клуб, там серьезные болельщики. Чувствуется дух серьезного клуба с большими традициями, стадионом. Порой давит то, что надо приносить всегда хороший результат. Там играли именитые футболисты, поэтому для меня это, я надеюсь, хороший шаг в моей спортивной карьере, но только время покажет, правильно ли я поступил. С моей стороны – это работать, правильно относиться к своему делу, а дальше футбол или отблагодарит, или скажет, что надо что-то менять.

- Такой интересный никнейм у твоего нового клуба. Знаешь его?
- Да, летучие мыши. Был орел, стал летучей мышью (смеется).

- Теперь в сборной сразу два форварда из Ла Лиги...
- У меня хорошие отношения с Артемом. Есть тренерский штаб, есть тренировки, после которых будет определяться стартовый состав. Я привык к конкуренции, всегда был в командах, где высокая конкуренция. Хорошо к этому отношусь. Без высокой конкуренции не будет результатов и для меня это хорошо, потому что тогда ты усерднее, серьезнее работаешь.

- Смотрел в календаре, когда у вас встреча с командой Виктора и Артема?
- Нет, честно не смотрел. Не было до этого времени. Сейчас для меня главное – это матчи сборной. Вот вернусь в клуб – тогда и будет клуб.

ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии

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Роман Яремчук сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024 Артем Довбик Валенсия Жирона
Источник ВЗбирна
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Комментарии 1
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apepa
Конкуренция у нападающих должна быть здоровой и приводить к забитым мячам. Будут сегодня голы от Довбика и Яремчука??
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