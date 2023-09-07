ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
Роман Яремчук чуть не навредил оператору сборной своим неточным ударом
Новичок испанской «Валенсии»» и нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассмешил болельщиков в интернете своим неточным ударом во время тренировки национальной команды.
27-летний форвард пытался ударом с лета забить в дальний угол ворот Георгия Бущана, но что-то пошло не так и мяч полетел в сторону оператора, снимавшего тренировочный процесс сборной Украины. К счастью, никаких серьезных последствий от удара оператор не получил.
В этом сезоне на счету Романа 5 матчей, в которых отличился 4 голами.
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть главный тренер Валенсии
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