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  4. ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
Сборная УКРАИНЫ
07 сентября 2023, 16:56 | Обновлено 07 сентября 2023, 17:43
1827
0

ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии

Роман Яремчук чуть не навредил оператору сборной своим неточным ударом

07 сентября 2023, 16:56 | Обновлено 07 сентября 2023, 17:43
1827
0
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Новичок испанской «Валенсии»» и нападающий сборной Украины Роман Яремчук рассмешил болельщиков в интернете своим неточным ударом во время тренировки национальной команды.

27-летний форвард пытался ударом с лета забить в дальний угол ворот Георгия Бущана, но что-то пошло не так и мяч полетел в сторону оператора, снимавшего тренировочный процесс сборной Украины. К счастью, никаких серьезных последствий от удара оператор не получил.

В этом сезоне на счету Романа 5 матчей, в которых отличился 4 голами.

ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть главный тренер Валенсии

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Роман Яремчук сборная Украины по футболу тренировка Георгий Бущан Евро-2024
Источник ВЗбирна
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