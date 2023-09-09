Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НЕЙМАР: «Мой рекорд не означает, что я лучше Пеле»
Чемпионат мира
09 сентября 2023, 13:45 |
293
0

НЕЙМАР: «Мой рекорд не означает, что я лучше Пеле»

Бразильский нападающий – об обновлении исторического рекорда результативности в сборной

09 сентября 2023, 13:45 |
293
0
НЕЙМАР: «Мой рекорд не означает, что я лучше Пеле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился мнением о том, что после дубля в ворота Боливии он обошел Пеле по количеству забитых мячей в состав национальной команды и стал лучшим бомбардиром в истории селесао.

«Я очень рад, у меня нет слов. Никогда не думал, что побью этот рекорд. Хочу сказать, что это не означает, что я лучше него [Пеле] или любого другого игрока сборной. Я всегда хотел написать свою историю в сборной, и сегодня мне это удалось», – сказал Неймар.

Отметим, что Неймар забил 79 голов в 125 матчах, Пеле отличился 78 раз в 92 играх.

По теме:
Обошел Пеле. Неймар стал лучшим бомбардиром сборной Бразилии в истории
Южная Америка. Уругвай обыграл Чили, Бразилия разгромила Боливию
Бразилия – Боливия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Пеле Неймар сборная Бразилии по футболу сборная Боливии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Источник Associated Press
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Футбол | 08 сентября 2023, 21:08 24
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21

Обновленная молодежная сборная Украины провалила второй тайм

Калинина и Костюк узнали соперниц на турнире в Сан-Диего
Теннис | 09 сентября 2023, 12:34 2
Калинина и Костюк узнали соперниц на турнире в Сан-Диего
Калинина и Костюк узнали соперниц на турнире в Сан-Диего

В квалификации сыграет Юлия Стародубцева

Триумф Магучих, молодежка уступила в Германии, бронза футзалистов на ЧЕ
Футбол | 09.09.2023, 06:00
Триумф Магучих, молодежка уступила в Германии, бронза футзалистов на ЧЕ
Триумф Магучих, молодежка уступила в Германии, бронза футзалистов на ЧЕ
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Теннис | 09.09.2023, 00:57
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Опыт победил молодость. Определен первый финалист US Open
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией
Футбол | 09.09.2023, 09:45
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией
Известна окончательная заявка сборной Украины на матч с Англией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
07.09.2023, 08:27 11
Бокс
Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
Минус защитник. Сборная Украины провела тренировку перед матчем с Англией
08.09.2023, 22:05 5
Футбол
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
08.09.2023, 10:26 4
Футбол
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
07.09.2023, 16:56 7
Футбол
Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
07.09.2023, 09:57 9
Бокс
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
08.09.2023, 18:10 3
Баскетбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
08.09.2023, 12:29 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем