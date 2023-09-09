НЕЙМАР: «Мой рекорд не означает, что я лучше Пеле»
Бразильский нападающий – об обновлении исторического рекорда результативности в сборной
Нападающий сборной Бразилии Неймар поделился мнением о том, что после дубля в ворота Боливии он обошел Пеле по количеству забитых мячей в состав национальной команды и стал лучшим бомбардиром в истории селесао.
«Я очень рад, у меня нет слов. Никогда не думал, что побью этот рекорд. Хочу сказать, что это не означает, что я лучше него [Пеле] или любого другого игрока сборной. Я всегда хотел написать свою историю в сборной, и сегодня мне это удалось», – сказал Неймар.
Отметим, что Неймар забил 79 голов в 125 матчах, Пеле отличился 78 раз в 92 играх.
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