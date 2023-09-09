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  4. Не похоже, что Почеттино будет доверять Мудрику – журналист
Англия
09 сентября 2023, 12:31 |
1045
7

Не похоже, что Почеттино будет доверять Мудрику – журналист

Михаилу будет крайне непросто доказать, что он достоит играть на топ-уровне

09 сентября 2023, 12:31 |
1045
7
Не похоже, что Почеттино будет доверять Мудрику – журналист
ФК Челси

Вингеру сборной Украины Михаилу Мудрику, который в начале нынешнего года за 70 миллионов евро перебрался в «Челси», будет очень непросто в стане «синих», потому как главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино не планирует доверять украинцу место в составе слишком часто.

«Мудрик, я думаю, снова испытывает трудности в тех небольших моментах, которые мы видели у него в этом сезоне. На самом деле не похоже, что Почеттино будет доверять ему слишком часто выходить в стартовом составе, поэтому ему придется воспользоваться этими шансами, когда он выходит со скамейки запасных».

«Я думаю, что до сих пор остаются вопросы относительно того, подходит ли он Премьер-лиге и сможет ли он к ней адаптироваться. Поэтому Мудрику действительно нужно взять себя в руки и начать демонстрировать то, на что он способен, ведь это было не лучшее начало для его карьеры в «Челси», - сказал журналист Пол Браун.

Ранее экс-игрок «Ливерпуля» Дэнни Мерфи призывал Почеттино больше доверять Мудрику.

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Михаил Мудрик Челси Маурисио Почеттино
Источник Give me Sport
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Комментарии 7
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Умник
Та ше вы пристали к пацану.
А энцо играет?
А старик Тьягу Силва успевает.
Я вообще не совсем понимаю как эланга на лицевой садит на попу 3-х и дает пас.
Команды нет. Каждый играет на себя.
Челси это не только Мудрык
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+3
Fitness.sports
Это не новость, к сожалению это решение принимает уже третий тренер. Оставьте его в покое. Вот выстрелит, потом пишите о нём. Надо писать о победах удачах, а не о негативе, поражениях. Критиковать мы все умеем. 
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+2
Tasha19
Челсі хаотично накупили футболістів, а тепер це все треба розгрібати. І все більш здається, що найперша проблема Мудрика, що він з самого початку не був потрібен Челсі. 
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+1
luceorius
 Таке враження, що з нинішнього складу Челсі ніхто не  піходить АПЛ.
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+1
LisovijNickolai Фамилия
Просто не уровень его, может аренда ещё может что-то спасти...
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0
Fant24
Чтобы не потерять работу Почеттино должен давать победы и доверять только тем в ком полностью.уверен .Если он будет ставить Мудрика то ркзультата не будет .мудрик не пахарь .не отрабатыаает .а в завешении действует крайне неуверенно .Потеряет работу не мудрик а почеттино а ему это не нужно 
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0
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