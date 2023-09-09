Не похоже, что Почеттино будет доверять Мудрику – журналист

Вингеру сборной Украины Михаилу Мудрику, который в начале нынешнего года за 70 миллионов евро перебрался в «Челси», будет очень непросто в стане «синих», потому как главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино не планирует доверять украинцу место в составе слишком часто.

«Мудрик, я думаю, снова испытывает трудности в тех небольших моментах, которые мы видели у него в этом сезоне. На самом деле не похоже, что Почеттино будет доверять ему слишком часто выходить в стартовом составе, поэтому ему придется воспользоваться этими шансами, когда он выходит со скамейки запасных».

«Я думаю, что до сих пор остаются вопросы относительно того, подходит ли он Премьер-лиге и сможет ли он к ней адаптироваться. Поэтому Мудрику действительно нужно взять себя в руки и начать демонстрировать то, на что он способен, ведь это было не лучшее начало для его карьеры в «Челси», - сказал журналист Пол Браун.

Ранее экс-игрок «Ливерпуля» Дэнни Мерфи призывал Почеттино больше доверять Мудрику.