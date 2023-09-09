Не похоже, что Почеттино будет доверять Мудрику – журналист
Михаилу будет крайне непросто доказать, что он достоит играть на топ-уровне
Вингеру сборной Украины Михаилу Мудрику, который в начале нынешнего года за 70 миллионов евро перебрался в «Челси», будет очень непросто в стане «синих», потому как главный тренер лондонской команды Маурисио Почеттино не планирует доверять украинцу место в составе слишком часто.
«Мудрик, я думаю, снова испытывает трудности в тех небольших моментах, которые мы видели у него в этом сезоне. На самом деле не похоже, что Почеттино будет доверять ему слишком часто выходить в стартовом составе, поэтому ему придется воспользоваться этими шансами, когда он выходит со скамейки запасных».
«Я думаю, что до сих пор остаются вопросы относительно того, подходит ли он Премьер-лиге и сможет ли он к ней адаптироваться. Поэтому Мудрику действительно нужно взять себя в руки и начать демонстрировать то, на что он способен, ведь это было не лучшее начало для его карьеры в «Челси», - сказал журналист Пол Браун.
Ранее экс-игрок «Ливерпуля» Дэнни Мерфи призывал Почеттино больше доверять Мудрику.
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А энцо играет?
А старик Тьягу Силва успевает.
Я вообще не совсем понимаю как эланга на лицевой садит на попу 3-х и дает пас.
Команды нет. Каждый играет на себя.
Челси это не только Мудрык