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Англия
08 сентября 2023, 15:43 |
630
2

Экс-звезда Ливерпуля призвал Почеттино больше доверять Мудрику

Дэнни Мерфи считает, что украинцу нужно больше игрового времени

08 сентября 2023, 15:43 |
630
2
Экс-звезда Ливерпуля призвал Почеттино больше доверять Мудрику
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Бывший полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мерфи призвал главного тренера «Челси» Маурисио Почеттино больше доверять украинскому вингеру Михаилу Мудрику:

«Если посмотреть на Мудрика, то они потратили на него большие деньги... В первой же игре на «Энфилде» вы увидели, на что он способен.

Худшее, что можно сделать, когда у тебя новый игрок, это отложить его в долгий ящик и не давать шансов. Нужно предоставлять новым игрокам возможность проявить себя.

Сейчас им нужен левый вингер, который будет играть вместо Чилуэлла, потому что он левый защитник по профилю. Дайте Мудрику пять или шесть матчей! И вы всё увидите».

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Источник BBC
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Serhii P.
Та давали йому вже шанси, от тільки толку з Мудрику - 0. Стоїть - не відкривається, в захисті не відпрацьовує
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