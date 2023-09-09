Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, останется ли Кобин спортивным директором Металлиста
Украина. Премьер лига
09 сентября 2023, 11:55 | Обновлено 09 сентября 2023, 12:26
301
0

Стало известно, останется ли Кобин спортивным директором Металлиста

Никаких пертурбаций в руководстве команды не произошло

09 сентября 2023, 11:55 | Обновлено 09 сентября 2023, 12:26
301
0
Стало известно, останется ли Кобин спортивным директором Металлиста
ФК Минай. Василий Кобин

Как стало известно Sport.ua, с появлением на посту вице-президента ФК «Металлист» Папа Гуйе никаких пертурбаций в руководстве команды не произошло. В частности, должность спортивного директора продолжает занимать Василий Кобин, хотя ранее сообщалось, что он может покинуть эту должность.

По информации нашего источника, изменений в дислокации «Металлиста» также не намечается. По крайней мере, до завершения первой части сезона харьковчане будут принимать соперников в Первой лиге на ужгородском стадионе «Авангард».

Также ранее стало известно, что экс-директор «Днепра-1» Евгений Красников готовится к возвращению в «Металлист», где вскоре должен начать работу.

По теме:
Василий КОБИН: «Надеюсь, Ребров сегодня удивит Саутгейта»
ШЕВЧУК: «Матч с Англией – серьезный вызов для Реброва»
Капитан «Вереса» вернулся в строй после травмы
Василий Кобин Александр Кучер Евгений Красников Металлист Харьков Папа Гуйе инсайд
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
Другие виды | 08 сентября 2023, 22:51 2
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги
Ярослава Магучих – победительница этапа Бриллиантовой лиги

Украинка победила с результатом 2.00 м

Не похоже, что Почеттино будет доверять Мудрику – журналист
Футбол | 09 сентября 2023, 12:31 0
Не похоже, что Почеттино будет доверять Мудрику – журналист
Не похоже, что Почеттино будет доверять Мудрику – журналист

Михаилу будет крайне непросто доказать, что он достоит играть на топ-уровне

Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Футбол | 08.09.2023, 21:08
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
ВИДЕО. Киз в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Соболенко
Теннис | 08.09.2023, 16:04
ВИДЕО. Киз в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Соболенко
ВИДЕО. Киз в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Соболенко
Южная Америка. Уругвай обыграл Чили, Бразилия разгромила Боливию
Футбол | 09.09.2023, 05:51
Южная Америка. Уругвай обыграл Чили, Бразилия разгромила Боливию
Южная Америка. Уругвай обыграл Чили, Бразилия разгромила Боливию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
07.09.2023, 17:46 27
Футбол
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
08.09.2023, 18:10 3
Баскетбол
Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика
Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика
07.09.2023, 18:46 14
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В Динамо увольнение Луческу ничего не изменит»
08.09.2023, 12:29 25
Футбол
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
08.09.2023, 09:15 51
Футбол
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
09.09.2023, 05:59 7
Теннис
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
07.09.2023, 08:27 11
Бокс
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
08.09.2023, 11:17 23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем