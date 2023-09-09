Стало известно, останется ли Кобин спортивным директором Металлиста

Как стало известно Sport.ua, с появлением на посту вице-президента ФК «Металлист» Папа Гуйе никаких пертурбаций в руководстве команды не произошло. В частности, должность спортивного директора продолжает занимать Василий Кобин, хотя ранее сообщалось, что он может покинуть эту должность.

По информации нашего источника, изменений в дислокации «Металлиста» также не намечается. По крайней мере, до завершения первой части сезона харьковчане будут принимать соперников в Первой лиге на ужгородском стадионе «Авангард».

Также ранее стало известно, что экс-директор «Днепра-1» Евгений Красников готовится к возвращению в «Металлист», где вскоре должен начать работу.