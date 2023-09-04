Кучер ищет работу, Красников готовится к возвращению в Металлист

По информации журналиста Игоря Цыганыка, экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер сейчас находится без работы, однако занят активным поиском новой команды.

Ранее сообщалось, что наставник может возглавить ЛНЗ, но клуб назначил Олега Дулуба.

Что касается экс-директора «Днепра-1» Евгения Красникова, то он готовится к возвращению в «Металлист», где вскоре должен приступить к работе.

Харьковская команда неудачно начала сезон в Первой лиге, набрав за шесть туров лишь четыре очка.