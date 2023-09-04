Украина. Премьер лига04 сентября 2023, 21:11 |
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Кучер ищет работу, Красников готовится к возвращению в Металлист
Экс-работники Днепра-1 скоро должны трудоустроиться
04 сентября 2023, 21:11 |
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По информации журналиста Игоря Цыганыка, экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер сейчас находится без работы, однако занят активным поиском новой команды.
Ранее сообщалось, что наставник может возглавить ЛНЗ, но клуб назначил Олега Дулуба.
Что касается экс-директора «Днепра-1» Евгения Красникова, то он готовится к возвращению в «Металлист», где вскоре должен приступить к работе.
Харьковская команда неудачно начала сезон в Первой лиге, набрав за шесть туров лишь четыре очка.
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