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  4. Кучер ищет работу, Красников готовится к возвращению в Металлист
Украина. Премьер лига
04 сентября 2023, 21:11 |
1520
0

Кучер ищет работу, Красников готовится к возвращению в Металлист

Экс-работники Днепра-1 скоро должны трудоустроиться

04 сентября 2023, 21:11 |
1520
0
Кучер ищет работу, Красников готовится к возвращению в Металлист
ФК Днепр-1. Евгений Красников

По информации журналиста Игоря Цыганыка, экс-тренер «Днепра-1» Александр Кучер сейчас находится без работы, однако занят активным поиском новой команды.

Ранее сообщалось, что наставник может возглавить ЛНЗ, но клуб назначил Олега Дулуба.

Что касается экс-директора «Днепра-1» Евгения Красникова, то он готовится к возвращению в «Металлист», где вскоре должен приступить к работе.

Харьковская команда неудачно начала сезон в Первой лиге, набрав за шесть туров лишь четыре очка.

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Игорь Цыганык Александр Кучер Евгений Красников Металлист Харьков
Источник Циганик LIVE
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