Коко Гофф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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9 сентября шестая ракетка мира Коко Гофф в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA).
Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша после парного финала, в котором Гофф также сыграет. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли 5 раз, американка выиграла 3 встречи.
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