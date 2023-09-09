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US Open
09 сентября 2023, 09:00 | Обновлено 09 сентября 2023, 11:18
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0

Коко Гофф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала US Open

09 сентября 2023, 09:00 | Обновлено 09 сентября 2023, 11:18
70
0
Коко Гофф – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября шестая ракетка мира Коко Гофф в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится с Ариной Соболенко (№2 WTA).

Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша после парного финала, в котором Гофф также сыграет. Ориентировочное время начала поединка – 23:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли 5 раз, американка выиграла 3 встречи.

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Источник Sport.ua
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