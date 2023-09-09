Володько успешно стартовала в квалификации турнира WTA в Осаке

Украинская теннисистка Катерина Володько (№277 WTA) успешно стартовала в квалификации хардового турнира WTA 250 в Осаке.

В первом раунде отбора украинка без проблем одолела Сакуру Хосоги из Японии (№235 WTA), получившую от организаторов 11-й номер посева.

Осака. Полуфинал квалификации

Катерина Володько (Украина) – Сакура Хосоги (Япония, 11) – 6:3, 6:1

В следующем раунде украинка сразится с третьей сеяной Анкитой Райной из Индии (№189 WTA).

Ранее на этой неделе Володько дошла до полуфинала на 100-тысячнике ITF в Токио.