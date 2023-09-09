Володько успешно стартовала в квалификации турнира WTA в Осаке
Катерина менее чем за час обыграла соперницу из Японии
Украинская теннисистка Катерина Володько (№277 WTA) успешно стартовала в квалификации хардового турнира WTA 250 в Осаке.
В первом раунде отбора украинка без проблем одолела Сакуру Хосоги из Японии (№235 WTA), получившую от организаторов 11-й номер посева.
Осака. Полуфинал квалификации
Катерина Володько (Украина) – Сакура Хосоги (Япония, 11) – 6:3, 6:1
В следующем раунде украинка сразится с третьей сеяной Анкитой Райной из Индии (№189 WTA).
Ранее на этой неделе Володько дошла до полуфинала на 100-тысячнике ITF в Токио.
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