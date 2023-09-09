Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Володько успешно стартовала в квалификации турнира WTA в Осаке
WTA
09 сентября 2023, 10:45 | Обновлено 09 сентября 2023, 23:22
347
0

Володько успешно стартовала в квалификации турнира WTA в Осаке

Катерина менее чем за час обыграла соперницу из Японии

09 сентября 2023, 10:45 | Обновлено 09 сентября 2023, 23:22
347
0
Володько успешно стартовала в квалификации турнира WTA в Осаке
ITF. Катерина Володько

Украинская теннисистка Катерина Володько (№277 WTA) успешно стартовала в квалификации хардового турнира WTA 250 в Осаке.

В первом раунде отбора украинка без проблем одолела Сакуру Хосоги из Японии (№235 WTA), получившую от организаторов 11-й номер посева.

Осака. Полуфинал квалификации
Катерина Володько (Украина) – Сакура Хосоги (Япония, 11) – 6:3, 6:1

В следующем раунде украинка сразится с третьей сеяной Анкитой Райной из Индии (№189 WTA).

Ранее на этой неделе Володько дошла до полуфинала на 100-тысячнике ITF в Токио.

По теме:
Володько не смогла выйти в финал 100-тысячника в Японии
Володько попала под реванш в паре 100-тысячника ITF в Японии
Володько уверенно вышла в полуфинал 100-тысячника ITF в Японии
Катерина Володько (Бондаренко) WTA Осака Сакура Хосоги
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих вышла на девятое место в истории по количеству прыжков на 2+ метра
Другие виды | 09 сентября 2023, 16:30 8
Магучих вышла на девятое место в истории по количеству прыжков на 2+ метра
Магучих вышла на девятое место в истории по количеству прыжков на 2+ метра

До следующей соперницы в рейтинге нужно выполнить три прыжка

Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Теннис | 09 сентября 2023, 05:59 12
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open
Алькарас проиграл Медведеву в полуфинале US Open

Карлос Алькарас уступил в четырех сетах

Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Футбол | 09.09.2023, 20:55
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Украина – Англия – 1:1. Ничья во Вроцлаве со вкусом победы. Видео голов
Рам и Солсбери стали чемпионами US Open в парном разряде
Теннис | 09.09.2023, 03:46
Рам и Солсбери стали чемпионами US Open в парном разряде
Рам и Солсбери стали чемпионами US Open в парном разряде
Украина – Англия. Стали известны стартовые составы
Футбол | 09.09.2023, 18:03
Украина – Англия. Стали известны стартовые составы
Украина – Англия. Стали известны стартовые составы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
08.09.2023, 11:17 24
Бокс
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
08.09.2023, 05:10 4
Футбол
Румыния первой вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
Румыния первой вышла в четвертьфинал чемпионата Европы
08.09.2023, 20:40
Волейбол
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
07.09.2023, 16:56 8
Футбол
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
Неудачный дебют. Украина U-21 потерпела поражение от Германии U-21
08.09.2023, 21:08 24
Футбол
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
09.09.2023, 02:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем