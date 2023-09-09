Александр ПЕТРАКОВ: «После игры никто не был доволен результатом»

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков поделился мнением о матче квалификации Евро-2024 против команды Турции.

«Я доволен игроками, их самоотдачей. Самое главное, что они доверяют тренерскому штабу, выполняют все задачи. Игра была ничейная. В раздевалке после игры никто из игроков не был доволен результатом. Но команда на правильном пути», – сказал Петраков.

Напомним, что сборные Армении и Турции сыграли вничью со счетом 1:1.