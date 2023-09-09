Чемпионат Европы09 сентября 2023, 04:43 | Обновлено 09 сентября 2023, 04:44
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Александр ПЕТРАКОВ: «После игры никто не был доволен результатом»
Главный тренер сборной Армении – о ничьей против команды Турции
09 сентября 2023, 04:43 | Обновлено 09 сентября 2023, 04:44
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Главный тренер сборной Армении Александр Петраков поделился мнением о матче квалификации Евро-2024 против команды Турции.
«Я доволен игроками, их самоотдачей. Самое главное, что они доверяют тренерскому штабу, выполняют все задачи. Игра была ничейная. В раздевалке после игры никто из игроков не был доволен результатом. Но команда на правильном пути», – сказал Петраков.
Напомним, что сборные Армении и Турции сыграли вничью со счетом 1:1.
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