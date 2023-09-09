Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Александр ПЕТРАКОВ: «После игры никто не был доволен результатом»
Чемпионат Европы
09 сентября 2023, 04:43 | Обновлено 09 сентября 2023, 04:44
70
0

Александр ПЕТРАКОВ: «После игры никто не был доволен результатом»

Главный тренер сборной Армении – о ничьей против команды Турции

09 сентября 2023, 04:43 | Обновлено 09 сентября 2023, 04:44
70
0
Александр ПЕТРАКОВ: «После игры никто не был доволен результатом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Петраков

Главный тренер сборной Армении Александр Петраков поделился мнением о матче квалификации Евро-2024 против команды Турции.

«Я доволен игроками, их самоотдачей. Самое главное, что они доверяют тренерскому штабу, выполняют все задачи. Игра была ничейная. В раздевалке после игры никто из игроков не был доволен результатом. Но команда на правильном пути», – сказал Петраков.

Напомним, что сборные Армении и Турции сыграли вничью со счетом 1:1.

По теме:
ВИДЕО. Мактоминей и Макгинн забили и ассистировали. Шотландия обыграла Кипр
ВИДЕО. Турция разошлась миром с Арменией. Петраков упустил победу
ВИДЕО. Хорватия без проблем разгромила Латвию
сборная Армении по футболу Александр Петраков сборная Турции по футболу Евро-2024
Источник News.am
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марина Бех-Романчук – серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги
Другие виды | 08 сентября 2023, 23:39 7
Марина Бех-Романчук – серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги
Марина Бех-Романчук – серебряный призер этапа Бриллиантовой лиги

В тройном прыжке украинка стала второй с результатом 14.57 метра

Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
Теннис | 08 сентября 2023, 08:13 8
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США

Соболенко одержала волевую победу над Киз

Украина U-18 на турнире в Чехии победила ровесников из Турции
Футбол | 08.09.2023, 20:32
Украина U-18 на турнире в Чехии победила ровесников из Турции
Украина U-18 на турнире в Чехии победила ровесников из Турции
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 08.09.2023, 22:53
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей мужского чемпионата Европы по волейболу
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
Футбол | 08.09.2023, 10:26
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
Новая звезда Испании: 16-летний тинейджер Ямал готов переписать историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
07.09.2023, 17:46 25
Футбол
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
07.09.2023, 16:56 7
Футбол
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
Две американки. Определились все полуфиналистки US Open у женщин
07.09.2023, 07:37 6
Теннис
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
08.09.2023, 05:10 2
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «В бою с Усиком рефери спас мою жизнь»
Тони БЕЛЛЬЮ: «В бою с Усиком рефери спас мою жизнь»
07.09.2023, 11:10
Бокс
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
07.09.2023, 22:09 23
Футбол
Хргович призвал к войне с Усиком
Хргович призвал к войне с Усиком
07.09.2023, 15:04 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем