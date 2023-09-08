Армения Петракова упустила победу над Турцией, успех Хорватии
Команда украинского тренера сражается за выход на Евро-2024
В матче отбора Евро-2024 сборная Армении под руководством украинского тренера Александра Петракова на выезде едва не обыграла Турцию со счетом 1:0, однако пропустила в конце встречи.
Для команды это первая ничья после двух кряду побед.
Армения с 7 очками делит 2-3 место с Хорватией, которая разгромила Латвию 5:0. Лидирует Турция, у которой 10 пунктов.
Отбор Евро-2024. Группа D
Хорватия - Латвия 5:0
Голы: Петкович, 3, 44, Иванушец, 13, Крамарич, 68, Пашалич, 78
Турция - Армения 1:1
Голы: Йылдырым, 88 - Бичахчян, 49
1. Турция - 10 очков (5 матчей)
2. Хорватия - 7 (3)
3. Армения - 7 (4)
4. Уэльс - 4 (4)
5. Латвия - 0 (4)
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