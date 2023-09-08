Армения Петракова упустила победу над Турцией, успех Хорватии

В матче отбора Евро-2024 сборная Армении под руководством украинского тренера Александра Петракова на выезде едва не обыграла Турцию со счетом 1:0, однако пропустила в конце встречи.

Для команды это первая ничья после двух кряду побед.

Армения с 7 очками делит 2-3 место с Хорватией, которая разгромила Латвию 5:0. Лидирует Турция, у которой 10 пунктов.

Отбор Евро-2024. Группа D

Хорватия - Латвия 5:0

Голы: Петкович, 3, 44, Иванушец, 13, Крамарич, 68, Пашалич, 78

Турция - Армения 1:1

Голы: Йылдырым, 88 - Бичахчян, 49

1. Турция - 10 очков (5 матчей)

2. Хорватия - 7 (3)

3. Армения - 7 (4)

4. Уэльс - 4 (4)

5. Латвия - 0 (4)