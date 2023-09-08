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Евро
Турция
08.09.2023 21:45 – FT 1 : 1
Армения
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08 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 09 сентября 2023, 00:05
668
4

Армения Петракова упустила победу над Турцией, успех Хорватии

Команда украинского тренера сражается за выход на Евро-2024

08 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 09 сентября 2023, 00:05
668
4
Армения Петракова упустила победу над Турцией, успех Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче отбора Евро-2024 сборная Армении под руководством украинского тренера Александра Петракова на выезде едва не обыграла Турцию со счетом 1:0, однако пропустила в конце встречи.

Для команды это первая ничья после двух кряду побед.

Армения с 7 очками делит 2-3 место с Хорватией, которая разгромила Латвию 5:0. Лидирует Турция, у которой 10 пунктов.

Отбор Евро-2024. Группа D

Хорватия - Латвия 5:0
Голы: Петкович, 3, 44, Иванушец, 13, Крамарич, 68, Пашалич, 78

Турция - Армения 1:1
Голы: Йылдырым, 88 - Бичахчян, 49

1. Турция - 10 очков (5 матчей)
2. Хорватия - 7 (3)
3. Армения - 7 (4)
4. Уэльс - 4 (4)
5. Латвия - 0 (4)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Олексій Коваль
Трошки не вистачило фарту...
Але грали як леви, респект Петракову
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+4
Viktor Shuper
не фанат Петракова, мені навпаки збірна при Шевченку дуже подобалась. не відразу, але з часом збірна при тренерстві Шеви справді почала показувати цікавий футбол і досягати дуже непоганих результатів. а у Петракова для роботі в збірній України не вистачало авторитету, хто б там що не казав. і поведінка в нього часто була дурнувата зовсім, на прес-конференціях часто таке ляпав, що ні в які ворота вже не лізло
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+1
Octopus
Все гнобили Петракова за Армению, а вон она какой кукиш кацапедлам показывает щас)) Даже пресс-алкаше вылезло из запоя, чтобы выпорожниться на армян.
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0
Микола Захарченко
Все-таки Петраков непоганий тренер . Збірна при ньому вдало грала з Францією ( чемпіоном світу на той час ) і виходила в плей-офф. Після закінчення контракту Луческу в Динамо Петраков міг би очолити столичний клуб . Він вміє витискати максимум з тими гравцями , які грають під його керівництвом і знає , як працювати з молоддю .
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0
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