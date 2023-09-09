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Евро
Хорватия
08.09.2023 21:45 – FT 5 : 0
Латвия
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09 сентября 2023, 02:56 |
18
0

ВИДЕО. Хорватия без проблем разгромила Латвию

Петкович сделал дубль, а у Перишича – два ассиста

09 сентября 2023, 02:56 |
18
0
ВИДЕО. Хорватия без проблем разгромила Латвию
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе D квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Хорватии и Латвии.

Хорваты забили в ворота гостей пять безответных мячей. Дубль сделал Бруно Петкович, еще по одному голу забили Лука Иванушец, Андрей Крамарич и Марио Пашалич, а Иван Перишич сделал две результативные передачи.

Группа D

Хорватия – Латвия – 5:0
Голы: Петкович, 3, Иванушец, 13, Петкович, 44, Крамарич, 68, Пашалич, 78.

Обзор матча:

Турнирная таблица группы D:

События матча

78’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Хорватия).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Крамарич (Хорватия).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Хорватия).
13’
ГОЛ ! Мяч забил Лука Иванушец (Хорватия).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Бруно Петкович (Хорватия).
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Источник Sport.ua
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