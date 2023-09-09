ВИДЕО. Хорватия без проблем разгромила Латвию

В группе D квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Хорватии и Латвии.

Хорваты забили в ворота гостей пять безответных мячей. Дубль сделал Бруно Петкович, еще по одному голу забили Лука Иванушец, Андрей Крамарич и Марио Пашалич, а Иван Перишич сделал две результативные передачи.

Группа D

Хорватия – Латвия – 5:0

Голы: Петкович, 3, Иванушец, 13, Петкович, 44, Крамарич, 68, Пашалич, 78.

Обзор матча:

Турнирная таблица группы D: