Чемпионат Европы09 сентября 2023, 03:31 | Обновлено 09 сентября 2023, 04:40
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ВИДЕО. Мактоминей и Макгинн забили и ассистировали. Шотландия обыграла Кипр
Шотландцы за полчаса забили три гола
09 сентября 2023, 03:31 | Обновлено 09 сентября 2023, 04:40
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В группе А квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Кипра и Шотландии.
Скотт Мактоминей в самом начале встречи открыл счет после паса от Джона Макгинна, а на 30-й минуте уже Макгинн забил, а Мактоминей занес в свою статистику результативную передачу. Между их обменом Райан Портус забил еще один гол, а Джек Хендри сделал ассист.
Группа А
Кипр – Шотландия – 0:3
Голы: Мактомини, 6, Портус, 16, Макгинн, 30.
Обзор матча:
Турнирная таблица группы А:
События матча
30’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Портеус (Шотландия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
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