ВИДЕО. Мактоминей и Макгинн забили и ассистировали. Шотландия обыграла Кипр

В группе А квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Кипра и Шотландии.

Скотт Мактоминей в самом начале встречи открыл счет после паса от Джона Макгинна, а на 30-й минуте уже Макгинн забил, а Мактоминей занес в свою статистику результативную передачу. Между их обменом Райан Портус забил еще один гол, а Джек Хендри сделал ассист.

Группа А

Кипр – Шотландия – 0:3

Голы: Мактомини, 6, Портус, 16, Макгинн, 30.

Обзор матча:

Турнирная таблица группы А: