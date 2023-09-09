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  4. ВИДЕО. Мактоминей и Макгинн забили и ассистировали. Шотландия обыграла Кипр
Евро
Кипр
08.09.2023 21:45 – FT 0 : 3
Шотландия
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09 сентября 2023, 03:31 | Обновлено 09 сентября 2023, 04:40
35
0

ВИДЕО. Мактоминей и Макгинн забили и ассистировали. Шотландия обыграла Кипр

Шотландцы за полчаса забили три гола

09 сентября 2023, 03:31 | Обновлено 09 сентября 2023, 04:40
35
0
ВИДЕО. Мактоминей и Макгинн забили и ассистировали. Шотландия обыграла Кипр
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе А квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Кипра и Шотландии.

Скотт Мактоминей в самом начале встречи открыл счет после паса от Джона Макгинна, а на 30-й минуте уже Макгинн забил, а Мактоминей занес в свою статистику результативную передачу. Между их обменом Райан Портус забил еще один гол, а Джек Хендри сделал ассист.

Группа А

Кипр – Шотландия – 0:3
Голы: Мактомини, 6, Портус, 16, Макгинн, 30.

Обзор матча:

Турнирная таблица группы А:

События матча

30’
ГОЛ ! Мяч забил Джон МакГинн (Шотландия).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Райан Портеус (Шотландия).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт МакТоминай (Шотландия).
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Источник Sport.ua
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