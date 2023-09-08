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Евро
Кипр
08.09.2023 21:45 – FT 0 : 3
Шотландия
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Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 23:39 | Обновлено 08 сентября 2023, 23:47
325
0

Шотландия выиграла пятый матч и близка к выходу на Евро-2024

Команда проводит удачный отбор

08 сентября 2023, 23:39 | Обновлено 08 сентября 2023, 23:47
325
0
Шотландия выиграла пятый матч и близка к выходу на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Шотландии в матче отбора Евро-2024 на выезде обыграла Кипр со счетом 3:0 и уверенно лидирует в группе. У шотландцев пять побед в пяти матчах и первое место, а на чемпионат Европы команда может выйти уже по итогам следующего тура.

После победы над Грузией с результатом 7:1 второй идет Испания, которая отстает от Шотландии на 9 очков, но имеет два матча в запасе.

Отбор Евро-2024. Группа A

Кипр - Шотландия 0:3
Голы: Мактоминей, 6, Портеус, 16, Макгинн, 30

1. Шотландия - 15 очков (5 матчей)
2. Испания - 6 очков (3)
3. Норвегия - 4 (4)
4. Грузия - 4 (4)
5. Кипр - 0 (4)

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Евро-2024 сборная Шотландии по футболу сборная Кипра по футболу
Источник Sport.ua
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