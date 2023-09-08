Шотландия выиграла пятый матч и близка к выходу на Евро-2024

Сборная Шотландии в матче отбора Евро-2024 на выезде обыграла Кипр со счетом 3:0 и уверенно лидирует в группе. У шотландцев пять побед в пяти матчах и первое место, а на чемпионат Европы команда может выйти уже по итогам следующего тура.

После победы над Грузией с результатом 7:1 второй идет Испания, которая отстает от Шотландии на 9 очков, но имеет два матча в запасе.

Отбор Евро-2024. Группа A

Кипр - Шотландия 0:3

Голы: Мактоминей, 6, Портеус, 16, Макгинн, 30

1. Шотландия - 15 очков (5 матчей)

2. Испания - 6 очков (3)

3. Норвегия - 4 (4)

4. Грузия - 4 (4)

5. Кипр - 0 (4)