ВИДЕО. Исландия в меньшинстве проиграла в Люксембурге

В группе J квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Люксембурга и Исландии.

Уже в начале матча хозяева заработали пенальти, который реализовал Максим Шано, забивший за сборную впервые за пять лет. Счет оставался неизменным до середины второго тайма, когда Ивандро Санчес удвоил преимущество. Исландцы тем временем остались в меньшинстве после удаления Хордура Магнуссона, но смогли один мяч отыграть – забил Хакон Харальдссон. Но последнее слово осталось за хозяевами – Данел Синани за минуту до конца основного времени установил окончательный счет в игре.

Группа J

Люксембург – Исландия – 3:1

Голы: Шано, 9 (с пенальти), Санчес, 70, Синани, 89 – Харальдссон, 88.

Обзор матча:

Турнирная таблица группы J: