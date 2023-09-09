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Евро
Люксембург
08.09.2023 21:45 – FT 3 : 1
Исландия
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09 сентября 2023, 02:37 |
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ВИДЕО. Исландия в меньшинстве проиграла в Люксембурге

Скандинавы после удаления смогли забить

09 сентября 2023, 02:37 |
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ВИДЕО. Исландия в меньшинстве проиграла в Люксембурге
Getty Images/Global Images Ukraine

В группе J квалификации Евро-2024 в пятницу, 8 сентября, состоялся матч между сборными Люксембурга и Исландии.

Уже в начале матча хозяева заработали пенальти, который реализовал Максим Шано, забивший за сборную впервые за пять лет. Счет оставался неизменным до середины второго тайма, когда Ивандро Санчес удвоил преимущество. Исландцы тем временем остались в меньшинстве после удаления Хордура Магнуссона, но смогли один мяч отыграть – забил Хакон Харальдссон. Но последнее слово осталось за хозяевами – Данел Синани за минуту до конца основного времени установил окончательный счет в игре.

Группа J

Люксембург – Исландия – 3:1
Голы: Шано, 9 (с пенальти), Санчес, 70, Синани, 89 – Харальдссон, 88.

Обзор матча:

Турнирная таблица группы J:

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил Данель Синани (Люксембург).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Хакон-Арнар Харальдссон (Исландия).
73’
Хоурдур Магнуссон (Исландия) получает красную карточку.
70’
ГОЛ ! Мяч забил Ивандро Боргес Санчес (Люксембург).
9’
ГОЛ ! С пенальти забил Максим Шано (Люксембург).
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Источник Sport.ua
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