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  4. Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
09 сентября 2023, 02:00 |
494
0

Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open

09 сентября 2023, 02:00 |
494
0
Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

9 сентября первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится против Даниила Медведева (№3 ATP).

Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет четвертая встреча теннисистов, испанец выиграл два матча.

В финале победитель матча сыграет против второй ракетки мира Новака Джоковича.

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смотреть онлайн US Open 2023 Карлос Алькарас (теннисист) Даниил Медведев
Источник Sport.ua
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