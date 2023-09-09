Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open
9 сентября первый номер мирового рейтинга Карлос Алькарас в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится против Даниила Медведева (№3 ATP).
Встреча состоится 1-м запуском вечерней сессии на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
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Это будет четвертая встреча теннисистов, испанец выиграл два матча.
В финале победитель матча сыграет против второй ракетки мира Новака Джоковича.
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