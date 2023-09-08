Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Ребров – о матче с Англией, ситуации Ярмоленко и Малиновского
Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 23:13 | Обновлено 08 сентября 2023, 23:14
621
0

ВИДЕО. Ребров – о матче с Англией, ситуации Ярмоленко и Малиновского

Тренер прокомментировал матч отбора Евро-2024

08 сентября 2023, 23:13 | Обновлено 08 сентября 2023, 23:14
621
0
ВИДЕО. Ребров – о матче с Англией, ситуации Ярмоленко и Малиновского
УАФ

Перед субботним матчем отбора Евро-2024 против Англии тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о сопернике, а также ситуации Андрея Ярмоленко, который восстанавливается после травмы, и Руслана Малиновского, у которого мало игровой практики.

Матч против Англии пройдет во Вроцлаве 9 сентября, начало в 19:00.

По теме:
ГРУППА J. Минимальные победы Португалии и Боснии
Армения Петракова упустила победу над Турцией, успех Хорватии
Шотландия выиграла пятый матч и близка к выходу на Евро-2024
Сергей Ребров сборная Англии по футболу сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024 Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ламин Ямал – самый молодой автор гола в истории сборной Испании
Футбол | 08 сентября 2023, 22:00 0
Ламин Ямал – самый молодой автор гола в истории сборной Испании
Ламин Ямал – самый молодой автор гола в истории сборной Испании

16-летний футболист сумел забить в дебютном матче

Игроки Шахтера не помогли. Грузия разгромно проиграла Испании
Футбол | 08 сентября 2023, 20:58 9
Игроки Шахтера не помогли. Грузия разгромно проиграла Испании
Игроки Шахтера не помогли. Грузия разгромно проиграла Испании

Азаров и Гочолеишвили вышли в старте

Гофф и Соболенко разыграют титул на Открытом чемпионате США
Теннис | 08.09.2023, 10:04
Гофф и Соболенко разыграют титул на Открытом чемпионате США
Гофф и Соболенко разыграют титул на Открытом чемпионате США
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Баскетбол | 08.09.2023, 18:10
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Определился второй финалист чемпионата мира по баскетболу
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Футбол | 08.09.2023, 09:15
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы и дальше играть за ПСЖ
Известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы и дальше играть за ПСЖ
07.09.2023, 05:05
Футбол
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
07.09.2023, 16:56 7
Футбол
Зверев объяснил свое поражение от Алькараса на US Open
Зверев объяснил свое поражение от Алькараса на US Open
07.09.2023, 11:55 1
Теннис
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
Стали известны все участники 1/2 финала US Open у мужчин
07.09.2023, 07:53 2
Теннис
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
07.09.2023, 22:09 23
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
08.09.2023, 11:17 19
Бокс
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
07.09.2023, 17:46 24
Футбол
Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика
Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика
07.09.2023, 18:46 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем