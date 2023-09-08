ВИДЕО. Ребров – о матче с Англией, ситуации Ярмоленко и Малиновского

Перед субботним матчем отбора Евро-2024 против Англии тренер сборной Украины Сергей Ребров высказался о сопернике, а также ситуации Андрея Ярмоленко, который восстанавливается после травмы, и Руслана Малиновского, у которого мало игровой практики.

Матч против Англии пройдет во Вроцлаве 9 сентября, начало в 19:00.