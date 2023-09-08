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Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 21:49 |
572
0

Гарет САУТГЕЙТ: «Мы поддерживаем украинцев, но приехали играть в футбол»

Наставник опасается контратак сборной Украины

08 сентября 2023, 21:49 |
572
0
Гарет САУТГЕЙТ: «Мы поддерживаем украинцев, но приехали играть в футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine

Тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил матч отбора Евро-2024 против Украины, который состоится в Польше 9 сентября.

«Мы понимаем, что во Вроцлаве живут тысячи украинцев, вынужденных бежать от войны, и знаем, насколько эмоциональным может оказаться завтрашний поединок. Но мы приехали играть в футбол и будем стараться достичь положительного результата.

Украинская сборная — очень опасная и организованная команда, блестяще действующая, прежде всего, на контратаках. Нам нужно сосредоточиться и пытаться нейтрализовать футболистов соперника в центральной зоне.

Мы осознаем, при каких обстоятельствах мы играем. Мы хорошо знаем многих футболистов сборной Украины, выступающих в АПЛ. Мы понимаем, в какой ситуации находится наш соперник. Мы поддерживаем украинцев, но завтра нам следует играть в футбол», – сказал Саутгейт.

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сборная Украины по футболу Гарет Саутгейт Евро-2024 Украина - Англия
Источник Украинская ассоциация футбола
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