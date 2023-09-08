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Сборная УКРАИНЫ
08 сентября 2023, 21:04 |
34
0

Молодежка Германии открыла счет в игре с Украиной

Голом отличился Максимилиан Бакер

08 сентября 2023, 21:04 |
34
0
Молодежка Германии открыла счет в игре с Украиной
УАФ

8 сентября проходит товарищеский матч Германия U-21 – Украина U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.

На 53-й минуте голом за немцев отличился 23-летний игрок «Аугсбурга» Максимилиан Бакер. Он открыл счет во встрече.

Гол пропустил вратарь «Колоса» Кирилл Фесюн, вышедший на поле за 2 минуты до того. Руслан Нещерет, начинавший игру в старте, оставил ворота сухими.

Эта игра дебютна во главе молодежной сборной Украины для испанского специалиста Унаи Мельгосы.

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Источник Sport.ua
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