Сборная УКРАИНЫ08 сентября 2023, 21:04 |
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Молодежка Германии открыла счет в игре с Украиной
Голом отличился Максимилиан Бакер
08 сентября 2023, 21:04 |
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8 сентября проходит товарищеский матч Германия U-21 – Украина U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua.
На 53-й минуте голом за немцев отличился 23-летний игрок «Аугсбурга» Максимилиан Бакер. Он открыл счет во встрече.
Гол пропустил вратарь «Колоса» Кирилл Фесюн, вышедший на поле за 2 минуты до того. Руслан Нещерет, начинавший игру в старте, оставил ворота сухими.
Эта игра дебютна во главе молодежной сборной Украины для испанского специалиста Унаи Мельгосы.
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