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Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 19:49 | Обновлено 08 сентября 2023, 19:50
259
1

ЛЕВЧЕНКО: «Мы прыгнем выше головы, если отберем очки у Англии и Италии»

Экс-хавбек сборной Украины поделился ожиданиями от ближайших матчей сборной

08 сентября 2023, 19:49 | Обновлено 08 сентября 2023, 19:50
259
1
ЛЕВЧЕНКО: «Мы прыгнем выше головы, если отберем очки у Англии и Италии»
Футбол 1/2/3. Евгений Левченко

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко поделился мнениями по поводу матча квалификации к Евро-2024 между Украиной и сборной Англии.

«В команде Гарета Саутгейта на каждую позицию есть несколько равноценных исполнителей. Чего, к сожалению, не скажешь о нашей сборной. Но надо понимать, в каких условиях мы сейчас находимся. Чтобы рассчитывать на положительный результат в игре с таким соперником — необходимо показать свой лучший футбол. Безусловно, по качеству игры мы уступаем, но за счет борьбы и движения можно попробовать дать бой авторитету. Щель в защите оппонента всегда можно найти.

Если будет положительный результат с Англией — в моральном плане футболисты легче будут готовиться ко второму матчу против Италии. В то же время интересно будет посмотреть, какой подход найдет Сергей Ребров к этим двум серьезным противостояниям. У сборной Украины есть коллектив, есть классные игроки, но если кто-то из лидеров вылетает или находится не в оптимальных кондициях — часто это становится проблемой. Мы от этого очень зависим.

Но опять же, когда в команде больше высококлассных исполнителей — тогда и наставнику легче воплощать задуманное в жизнь. Мы прыгнем выше головы, если отберем очки у англичан и итальянцев. Мне трудно поверить в победу сборной Украины. Впрочем, совершенно не хочется быть пессимистом. Если удастся выдержать первые быстрые атаки англичан, и получится сыграть компактно, особенно при защите своих ворот — то «желто-синие» могут зацепиться за ничью. И не важно, будет она сухой или голевой», — сказал Левченко

Напомним, сборная Украины сыграет против Англии завтра, 9 сентября в 19:00, а против Италии – 12 сентября в 21:45.

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Источник Рейтинг букмекеров
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Serhii P.
ага, помрій. 
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