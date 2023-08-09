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  4. Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Леоненко, что ты сделал для Украины?»
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09 августа 2023, 17:15 |
840
4

Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Леоненко, что ты сделал для Украины?»

Экс-хавбек сборной Украины ответил на критику

09 августа 2023, 17:15 |
840
4
Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Леоненко, что ты сделал для Украины?»
Instagram. Евгений Левченко

Ранее Виктор Леоненко назвал Евгения Левченко «непонятно кем» на фоне легендарных участников благотворительного матча Game4Ukraine (5 августа). Левченко ответил на такую критику у себя в Твиттере:

«Ну тут Леон прав, я никогда не был звездой и однозначно не легенда. Я также соглашаюсь, что я по сравнению с другими звездами «непонятно кто».

Но этот «непонятно кто» делает все возможное для Украины. Например, мы собрали 550.000€, вывезли более 100 детей в Нидерланды, собрали 3000 павербанков, 250 генераторов, отстраиваем с фондом дома и еще много чего.

А что сделал ты для Украины?».

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Виктор Леоненко Евгений Левченко российско-украинская война Game4Ukraine
Источник Twitter
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Комментарии 4
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adidas77
Дуже гідна відповідь, тюменському пельменю!
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+2
coba777
Так він ж котів годує)))
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0
axylinam
Леоненко поддерживает производителей пива
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0
grifon.
да Леон заздрить, що його не запросили
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0
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