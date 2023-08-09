Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Леоненко, что ты сделал для Украины?»

Ранее Виктор Леоненко назвал Евгения Левченко «непонятно кем» на фоне легендарных участников благотворительного матча Game4Ukraine (5 августа). Левченко ответил на такую критику у себя в Твиттере:

«Ну тут Леон прав, я никогда не был звездой и однозначно не легенда. Я также соглашаюсь, что я по сравнению с другими звездами «непонятно кто».

Но этот «непонятно кто» делает все возможное для Украины. Например, мы собрали 550.000€, вывезли более 100 детей в Нидерланды, собрали 3000 павербанков, 250 генераторов, отстраиваем с фондом дома и еще много чего.

А что сделал ты для Украины?».