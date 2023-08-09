Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Леоненко, что ты сделал для Украины?»
Экс-хавбек сборной Украины ответил на критику
Ранее Виктор Леоненко назвал Евгения Левченко «непонятно кем» на фоне легендарных участников благотворительного матча Game4Ukraine (5 августа). Левченко ответил на такую критику у себя в Твиттере:
«Ну тут Леон прав, я никогда не был звездой и однозначно не легенда. Я также соглашаюсь, что я по сравнению с другими звездами «непонятно кто».
Но этот «непонятно кто» делает все возможное для Украины. Например, мы собрали 550.000€, вывезли более 100 детей в Нидерланды, собрали 3000 павербанков, 250 генераторов, отстраиваем с фондом дома и еще много чего.
А что сделал ты для Украины?».
Ну тут Леон правий, я ніколи не був зіркою і однозначно не легенда. Я також погоджуюся, що я в порівнянні з іншими зірками «непонятно кто». Але цей «непонятно кто» робить все можливе для України, наприклад ми зібрали 550.000€, вивезли понад 100 дітей до Нідерландів, зібрали 3000… pic.twitter.com/HLvmLMN53B— Levchenko Evgeniy (@elevchenko) August 9, 2023
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