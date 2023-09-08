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  4. ВИДЕО. В УЕФА вспомнили курьезный гол Ракицкого
Лига Европы
08 сентября 2023, 20:23 |
1375
2

ВИДЕО. В УЕФА вспомнили курьезный гол Ракицкого

«Новое навык разблокирован»

08 сентября 2023, 20:23 |
1375
2
ВИДЕО. В УЕФА вспомнили курьезный гол Ракицкого
Getty Images/Global Images Ukraine. Ярослав Ракицкий

Представители УЕФА на своей официальной странице в Instagram выложили курьезный гол спиной после углового от Ярослава Ракицкого в матче прошлого сезона Лиги Европы «Шахтер» – «Фейеноорд» (1:1).

Этот гол тогда помог «горнякам» одержать ничью в матче и принести Украине очки в таблицу коэффициентов УЕФА, но глобально ничего не решил, ведь ответный матч «Шахтер» проиграл с неприлично большим счетом 7:1. Кстати, во второй игре 34-летний центральный защитник на поле не появлялся.

ВИДЕО. В УЕФА вспомнили о курьезном голе Ракицкого

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Ярослав Ракицкий Шахтер Донецк Шахтер - Фейеноорд видео Лига Европы
Источник УЕФА
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Комментарии 2
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Gargantua
это была наигранная комбинация
результат многолетних изнурительных тренировок и работы в спортзале над мышцами ягодиц
Ответить
+2
Иван Иванов
ЗМ ему!
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+2
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