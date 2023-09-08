ВИДЕО. В УЕФА вспомнили курьезный гол Ракицкого

Представители УЕФА на своей официальной странице в Instagram выложили курьезный гол спиной после углового от Ярослава Ракицкого в матче прошлого сезона Лиги Европы «Шахтер» – «Фейеноорд» (1:1).

Этот гол тогда помог «горнякам» одержать ничью в матче и принести Украине очки в таблицу коэффициентов УЕФА, но глобально ничего не решил, ведь ответный матч «Шахтер» проиграл с неприлично большим счетом 7:1. Кстати, во второй игре 34-летний центральный защитник на поле не появлялся.

ВИДЕО. В УЕФА вспомнили о курьезном голе Ракицкого