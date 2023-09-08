Капитан «Вереса» вернулся в строй после травмы

Как стало известно Sport.ua после длительного перерыва, вызванного травмой, вернулся в строй капитан «Вереса» Дмитрий Клец.

По информации нашего источника, он уже участвовал в двух тренировках во время сентябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием национальной и молодежной сборных Украины в международных матчах.

Не исключено, что тренер Сергей Лавриненко позволит Клецу сыграть в контрольном поединке с «Полесьем», который состоится 10 сентября в Ровно.

Что касается еще двух восстанавливающихся после травм игроков «Вереса», то Денис Балан и Роман Гагун пока сосредоточились на беговой подготовке.

Ранее мы сообщали, что после победы в 6-м туре УПЛ над Черноморцем футболистам Вереса дали четыре дня отдыха.