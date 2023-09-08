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Украина. Премьер лига
08 сентября 2023, 19:30 | Обновлено 08 сентября 2023, 20:30
315
0

Капитан «Вереса» вернулся в строй после травмы

Дмитрий Клец вернулся к тренировкам

08 сентября 2023, 19:30 | Обновлено 08 сентября 2023, 20:30
315
0
Капитан «Вереса» вернулся в строй после травмы
ФК Верес. Дмитрий Клец

Как стало известно Sport.ua после длительного перерыва, вызванного травмой, вернулся в строй капитан «Вереса» Дмитрий Клец.

По информации нашего источника, он уже участвовал в двух тренировках во время сентябрьской паузы в чемпионате УПЛ, вызванной участием национальной и молодежной сборных Украины в международных матчах.

Не исключено, что тренер Сергей Лавриненко позволит Клецу сыграть в контрольном поединке с «Полесьем», который состоится 10 сентября в Ровно.

Что касается еще двух восстанавливающихся после травм игроков «Вереса», то Денис Балан и Роман Гагун пока сосредоточились на беговой подготовке.

Ранее мы сообщали, что после победы в 6-м туре УПЛ над Черноморцем футболистам Вереса дали четыре дня отдыха.

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Дмитрий Клёц Верес Ровно чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Сергей Лавриненко Денис Балан Роман Гагун травма инсайд
Источник Sport.ua
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