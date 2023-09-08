Экс-бек Зари, которого Вернидуб обвинял в предательстве, перешел в Аваи

33-летний центральный защитник Рафаэл Форстер, который известен в Украине по выступлениям в составе «Зари», в очередной раз сменил команду в Бразилии.

Новым клубом Форстера стал «Аваи», в который центрбек перебрался на правах свободного агента и оформил трудовое соглашение до 30 апреля 2024 года.

С марта по начало сентября нынешнего года Форстер являлся футболистом бразильского клуба «Сентро Спортиво Алагоано», после чего расторг контракт и подался в «Аваи».

Напомним, что Рафаэл Форстер со скандалом покидал «Зарю» летом 2017 года. Тогдашний главный тренер луганской команды Юрий Вернидуб, ныне работающий с «Кривбассом», даже обвинил бразильца в предательстве, заявив, что тот «воткнул нож в спину» украинскому клубу.