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  4. Экс-бек Зари, которого Вернидуб обвинял в предательстве, перешел в Аваи
Бразилия
08 сентября 2023, 18:02 |
1361
1

Экс-бек Зари, которого Вернидуб обвинял в предательстве, перешел в Аваи

Рафаэл Форстер продолжит выступления в Бразилии

08 сентября 2023, 18:02 |
1361
1
Экс-бек Зари, которого Вернидуб обвинял в предательстве, перешел в Аваи
ФК Аваи

33-летний центральный защитник Рафаэл Форстер, который известен в Украине по выступлениям в составе «Зари», в очередной раз сменил команду в Бразилии.

Новым клубом Форстера стал «Аваи», в который центрбек перебрался на правах свободного агента и оформил трудовое соглашение до 30 апреля 2024 года.

С марта по начало сентября нынешнего года Форстер являлся футболистом бразильского клуба «Сентро Спортиво Алагоано», после чего расторг контракт и подался в «Аваи».

Напомним, что Рафаэл Форстер со скандалом покидал «Зарю» летом 2017 года. Тогдашний главный тренер луганской команды Юрий Вернидуб, ныне работающий с «Кривбассом», даже обвинил бразильца в предательстве, заявив, что тот «воткнул нож в спину» украинскому клубу.

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Рафаэл Форстер Сентро Спортиво Алагоано Юрий Вернидуб Заря Луганск Аваи трансферы
Источник oGol
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Віктор Коробка
Класний гравець, але бігунок.
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