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08 сентября 2023, 17:50 |
211
0

Теперь Вьетнам. Экс-хавбек Говерлы, поигравший в рф, перешел в Ханой

Дамьен Ле Таллек получил новый вызов в карьере

08 сентября 2023, 17:50 |
211
0
Теперь Вьетнам. Экс-хавбек Говерлы, поигравший в рф, перешел в Ханой
ФК Ханой

33-летний опорный полузащитник Дамьен Ле Таллек, известный в Украине по выступлениям в составе ужгородской «Говерлы», продолжит карьеру во Вьетнаме.

Ле Таллек на правах свободного агента перешел в «Ханой», с которым заключил трудовое соглашение сроком на один год.

Минувший сезон Дамьен начинал в чемпионате рф, но уехал оттуда в январе, после чего полгода провел во французском «Сошо».

За «Говерлу» Ле Таллек выступал с 2012 по 2014 годы. Провел за ужгородцев 44 матча (7 голов, 7 ассистов).

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Дамьен Ле Таллек Ханой трансферы Говерла Ужгород
Источник Sport.ua
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