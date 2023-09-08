Теперь Вьетнам. Экс-хавбек Говерлы, поигравший в рф, перешел в Ханой

33-летний опорный полузащитник Дамьен Ле Таллек, известный в Украине по выступлениям в составе ужгородской «Говерлы», продолжит карьеру во Вьетнаме.

Ле Таллек на правах свободного агента перешел в «Ханой», с которым заключил трудовое соглашение сроком на один год.

Минувший сезон Дамьен начинал в чемпионате рф, но уехал оттуда в январе, после чего полгода провел во французском «Сошо».

За «Говерлу» Ле Таллек выступал с 2012 по 2014 годы. Провел за ужгородцев 44 матча (7 голов, 7 ассистов).