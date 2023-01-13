Устал от санкций? Экс-хавбек Говерлы расторг контракт с московским клубом
Дамьен Ле Таллек с августа минувшего года выступал за «торпедо»
32-летний бывший полузащитник ужгородской «Говерлы» Дамьен Ле Таллек по взаимному согласию сторон расторг контракт с московским «торпедо».
Французский футболист, также получивший ранее российское гражданство, перешел в «торпедо» в августе 2022-го из греческого клуба АЕК.
За московскую команду провел 11 матчей, в которых отличился 1 ассистом.
Ранее Дамьен Ле Таллек также выступал за «Боруссию» Дортмунд (Германия), «Нант» (Франция), «Црвену Звезду» (Сербия), «Монпелье» (Франция) и «мордовию» (россия).
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