Бывший футболист клуба УПЛ получит российский паспорт

Дамьен Ле Таллек надеется сыграть за сборную России на Евро-2020

  • 06.03.2020 21:43
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Бывший футболист клуба УПЛ получит российский паспорт
© ФК Монпелье. Дамьен Ле Таллек

Полузащитник «Монпелье» Дамьен Ле Таллек, ранее выступавший в УПЛ, заявил, что надеется сыграть за сборную России на Евро-2020. Сейчас у француза даже нет паспорта РФ, но в конце сезона документ должен быть готов.

«Не могу пока точно сказать, когда у меня будет российский паспорт, но, скорее всего, увижу его к концу сезона. Пока не могу сказать, хотел бы видеть меня главный тренер сборной России Станислав Черчесов или нет, я с ним не разговаривал. Это будет его выбор.

На данный момент этим вопросом занимается мой адвокат. Он должен мне сообщить, когда подготовят все документы. Я буду стараться изо всех сил в этом сезоне, чтобы заслужить доверие тренера.

Все знают, что меня многое связывает с Россией, поэтому люди не должны удивляться, что я хочу иметь паспорт. У меня есть русская жена и ребенок. Я тоже хочу, как мой сын, иметь два гражданства – российское и французское».

Ле Таллек поиграл в России с 2014 по 2015 год, защищая цвета саранской «Мордовии». Перед тем, с 2012 по 2014 годы выступал за «Говерлу» из Ужгорода в УПЛ.

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Источник — Р-Спорт

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