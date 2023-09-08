Бен Шелтон – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open
8 сентября второй номер мирового рейтинга Новак Джокович в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится против Бена Шелтона из США (№47 ATP).
Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча теннисистов.
В следующем раунде победитель матча сыграет против Карлоса Алькараса (№1 ATP) или Даниила Медведева (№3 ATP).
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