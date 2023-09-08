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  4. Бен Шелтон – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
08 сентября 2023, 16:59 |
79
0

Бен Шелтон – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open

08 сентября 2023, 16:59 |
79
0
Бен Шелтон – Новак Джокович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон

8 сентября второй номер мирового рейтинга Новак Джокович в 1/2 финала Открытого чемпионата США по теннису сразится против Бена Шелтона из США (№47 ATP).

Встреча состоится 2-м запуском на стадионе Артура Эша. Время начала поединка – не ранее 22:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет первая встреча теннисистов.

В следующем раунде победитель матча сыграет против Карлоса Алькараса (№1 ATP) или Даниила Медведева (№3 ATP).

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смотреть онлайн Новак Джокович US Open 2023 Бен Шелтон
Источник Sport.ua
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