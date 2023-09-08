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  4. Лионель МЕССИ: «Теперь все тем более хотят обыграть Аргентину»
Чемпионат мира
08 сентября 2023, 16:47 |
321
0

Лионель МЕССИ: «Теперь все тем более хотят обыграть Аргентину»

Форвард «Интер Майами» – о победе над Эквадором

08 сентября 2023, 16:47 |
321
0
Лионель МЕССИ: «Теперь все тем более хотят обыграть Аргентину»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси после победы 1:0 над Эквадором в отборе на ЧМ-2026 заявил, что теперь соперники настраиваются на матчи против «Альбиселестес» еще серьезнее:

«Тяжелый и интенсивный матч. Я был немного уставшим, поэтому меня и заменили, но в целом чувствовал себя хорошо.

В товарищеских матчах и сегодня было видно, что никто не расслабляется. Все хотят обыграть Аргентину, а теперь, когда мы стали чемпионами, – тем более.

Не так давно мы стали чемпионами мира, но кажется, что многое уже произошло. Мы должны и дальше идти вперед, бороться и отбираться на следующий чемпионат мира, матч за матчем.

Мы знаем, что тут трудные игры в отборочном турнире. У Эквадора очень хорошие футболисты, они знают, что делают, и очень хороши физически».

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