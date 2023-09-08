На матче Украина – Англия ожидается аншлаг

В субботу, 9 сентября сборная Украины в формально домашнем матче квалификации на Евро-2024 во Вроцлаве на «Тарчински Арена» будет принимать Англию. Известно, что на утро пятницы продано 35 тысяч билетов (вместимость арены около 45 тысяч).

«Во Вроцлаве во время нашего поединка с англичанами ожидается аншлаг. Квоту Англии в 3 500 билетов выкуплено уже давно, также подходит к концу и продажа других билетов: по состоянию на утро пятницы их было продано 35 000. Каждый, кто займет место на трибунах, получит национальный флаг Украины - это поможет создать для нашей сборной атмосферу домашнего матча», – рассказал первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко.

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024

Начало матча – в 19:00 по киевскому времени.