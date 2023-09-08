Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Италия? На Сан-Сиро всегда сложно»

Полузащитник клуба Серии А «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский в интервью итальянским СМИ поделился ожиданиями от матча квалификации на Евро-2024 против Италии:

«На «Сан-Сиро» всегда сложно. Украинские игроки должны выложиться на полную. Если они позволят Италии играть, то та сможет легко забить гол. Украина должна выложиться на 120%».

Напомним, перед матчем с Украиной «Скуадра Адзурра» потеряла двух ключевых игроков. Поединок Италия – Украина состоится 12 сентября, начало – в 21:45 по Киеву.