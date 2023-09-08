Чемпионат Европы08 сентября 2023, 16:29 | Обновлено 08 сентября 2023, 16:30
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Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Италия? На Сан-Сиро всегда сложно»
Хавбек сборной Украины – о матче против Италии
08 сентября 2023, 16:29 | Обновлено 08 сентября 2023, 16:30
69
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Полузащитник клуба Серии А «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский в интервью итальянским СМИ поделился ожиданиями от матча квалификации на Евро-2024 против Италии:
«На «Сан-Сиро» всегда сложно. Украинские игроки должны выложиться на полную. Если они позволят Италии играть, то та сможет легко забить гол. Украина должна выложиться на 120%».
Напомним, перед матчем с Украиной «Скуадра Адзурра» потеряла двух ключевых игроков. Поединок Италия – Украина состоится 12 сентября, начало – в 21:45 по Киеву.
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