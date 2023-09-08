Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Италия? На Сан-Сиро всегда сложно»
Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 16:29 | Обновлено 08 сентября 2023, 16:30
69
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Италия? На Сан-Сиро всегда сложно»

Хавбек сборной Украины – о матче против Италии

08 сентября 2023, 16:29 | Обновлено 08 сентября 2023, 16:30
69
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «Италия? На Сан-Сиро всегда сложно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник клуба Серии А «Дженоа» и сборной Украины Руслан Малиновский в интервью итальянским СМИ поделился ожиданиями от матча квалификации на Евро-2024 против Италии:

«На «Сан-Сиро» всегда сложно. Украинские игроки должны выложиться на полную. Если они позволят Италии играть, то та сможет легко забить гол. Украина должна выложиться на 120%».

Напомним, перед матчем с Украиной «Скуадра Адзурра» потеряла двух ключевых игроков. Поединок Италия – Украина состоится 12 сентября, начало – в 21:45 по Киеву.

По теме:
Александр БАБИЧ: «Важно, чтобы Бондаренко не превратился в Гармаша»
Италия потеряла двух ключевых игроков перед матчем с Украиной
Словакия – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Руслан Малиновский сборная Украины по футболу сборная Италии по футболу Евро-2024 Италия - Украина
Источник Fantacalcio
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Группа В. Уверенные победы Франции и Нидерландов, травма Жиру
Футбол | 07 сентября 2023, 23:46 0
Группа В. Уверенные победы Франции и Нидерландов, травма Жиру
Группа В. Уверенные победы Франции и Нидерландов, травма Жиру

Фавориты группы подтвердили свой статус

Топ-партнер Мудрика по Челси может уйти из команды. Причина – не удивляет
Футбол | 08 сентября 2023, 11:42 7
Топ-партнер Мудрика по Челси может уйти из команды. Причина – не удивляет
Топ-партнер Мудрика по Челси может уйти из команды. Причина – не удивляет

Аргентинец Энцо Фернандес намерен иметь больше, чем имеет

По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
Футбол | 07.09.2023, 22:09
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика
Футбол | 07.09.2023, 18:46
Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика
Стали известны условия, на которых Шахтер получит бонусы за Мудрика
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Футбол | 07.09.2023, 20:11
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Конец трансферной саги. Стала известна судьба Мохамеда Салаха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
Гол Месси. Аргентина дожала Эквадор в отборе на ЧМ-2026
08.09.2023, 05:10 2
Футбол
Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
Филип ХРГОВИЧ – Усику: «Извини, абсолютным чемпионом стану я»
07.09.2023, 09:57 9
Бокс
Криштиану РОНАЛДУ: «Соперничество с Месси окончено»
Криштиану РОНАЛДУ: «Соперничество с Месси окончено»
06.09.2023, 21:32 8
Футбол
Канада стала последним полуфиналистом чемпионата мира по баскетболу
Канада стала последним полуфиналистом чемпионата мира по баскетболу
06.09.2023, 18:36 3
Баскетбол
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
07.09.2023, 16:56 6
Футбол
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
Определилась вторая финалистка Открытого чемпионата США
08.09.2023, 08:13 6
Теннис
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
08.09.2023, 09:15 49
Футбол
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
07.09.2023, 17:46 24
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем