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Англия
08 сентября 2023, 16:33 |
949
0

Еще одна женщина обвинила Антони в насилии

У вингера «Манчестер Юнайтед» серьезные проблемы

08 сентября 2023, 16:33 |
949
0
Еще одна женщина обвинила Антони в насилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

33-летняя банкирша Ингрид Лана рассказала, что во время ее рабочего визита в дом Антони нападающий «Манчестер Юнайтед» пытался вступить с ней в половой акт против ее воли.

«Моей целью был только бизнес. Когда я пришла туда по его приглашению, то поняла, что у него есть скрытые мотивы. Он попробовал заняться со мной сексом, но я не хотела. Антони оттолкнул меня к стене, и я ударилась головой».

Ранее уже две женщины сообщали, что стали жертвами жестокого поведения Антони. Бразильская федерация футбола отреагировала на эти обвинения, исключив 23-летнего игрока из заявки сборной на ближайшие матчи.

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Антони Манчестер Юнайтед
Источник Twitter
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