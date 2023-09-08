Еще одна женщина обвинила Антони в насилии

33-летняя банкирша Ингрид Лана рассказала, что во время ее рабочего визита в дом Антони нападающий «Манчестер Юнайтед» пытался вступить с ней в половой акт против ее воли.

«Моей целью был только бизнес. Когда я пришла туда по его приглашению, то поняла, что у него есть скрытые мотивы. Он попробовал заняться со мной сексом, но я не хотела. Антони оттолкнул меня к стене, и я ударилась головой».

Ранее уже две женщины сообщали, что стали жертвами жестокого поведения Антони. Бразильская федерация футбола отреагировала на эти обвинения, исключив 23-летнего игрока из заявки сборной на ближайшие матчи.