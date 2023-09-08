ВИДЕО. Киз в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Соболенко

Американская теннисистка Мэдисон Киз не сдержала слез на пресс-конференции после поражения Арине Соболенко в полуфинале US Open.

Отметим, что американка вела 6:0, 5:3 (15-0), но в итоге проиграла на финальном тай-брейке.

«Очевидно, что я начала очень хорошо. Не думаю, что в начале она играла на максимум возможностей. Потом, начиная со второго сета, матч стал ближе. Я вела с брейком, и, думаю, на подаче на матч меня зажало. Она играла свободно. А дальше, похоже, мы шли ноздря в ноздрю.

В целом я считаю, что это был очень хороший матч и довольно высокого уровня. Просто, к сожалению, я проиграла.

Думаю, в начале турнира все были бы очень, очень рады дойти до полуфинала. Сейчас ситуация отстойная. Но да, я думаю, что можно обратить ситуацию в позитив. В этом сезоне по-прежнему есть чем гордиться и предстоит сыграть еще много матчей», – сказала в слезах Киз и покинула пресс-конференцию.