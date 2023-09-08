ВИДЕО. Киз в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Соболенко
Американка была близка к выходу в финал US Open
Американская теннисистка Мэдисон Киз не сдержала слез на пресс-конференции после поражения Арине Соболенко в полуфинале US Open.
Отметим, что американка вела 6:0, 5:3 (15-0), но в итоге проиграла на финальном тай-брейке.
«Очевидно, что я начала очень хорошо. Не думаю, что в начале она играла на максимум возможностей. Потом, начиная со второго сета, матч стал ближе. Я вела с брейком, и, думаю, на подаче на матч меня зажало. Она играла свободно. А дальше, похоже, мы шли ноздря в ноздрю.
В целом я считаю, что это был очень хороший матч и довольно высокого уровня. Просто, к сожалению, я проиграла.
Думаю, в начале турнира все были бы очень, очень рады дойти до полуфинала. Сейчас ситуация отстойная. Но да, я думаю, что можно обратить ситуацию в позитив. В этом сезоне по-прежнему есть чем гордиться и предстоит сыграть еще много матчей», – сказала в слезах Киз и покинула пресс-конференцию.
I feel gutted for Madison Keys. 💔 pic.twitter.com/RUy8mZJRMU https://t.co/dFYd1a5wqN— Ashley says abolish countries. (@littlegnome16) September 8, 2023
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