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  4. ВИДЕО. Киз в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Соболенко
US Open
08 сентября 2023, 16:04 | Обновлено 08 сентября 2023, 16:05
1295
2

ВИДЕО. Киз в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Соболенко

Американка была близка к выходу в финал US Open

08 сентября 2023, 16:04 | Обновлено 08 сентября 2023, 16:05
1295
2
ВИДЕО. Киз в слезах покинула пресс-конференцию после поражения от Соболенко
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэдисон Киз

Американская теннисистка Мэдисон Киз не сдержала слез на пресс-конференции после поражения Арине Соболенко в полуфинале US Open.

Отметим, что американка вела 6:0, 5:3 (15-0), но в итоге проиграла на финальном тай-брейке.

«Очевидно, что я начала очень хорошо. Не думаю, что в начале она играла на максимум возможностей. Потом, начиная со второго сета, матч стал ближе. Я вела с брейком, и, думаю, на подаче на матч меня зажало. Она играла свободно. А дальше, похоже, мы шли ноздря в ноздрю.

В целом я считаю, что это был очень хороший матч и довольно высокого уровня. Просто, к сожалению, я проиграла.

Думаю, в начале турнира все были бы очень, очень рады дойти до полуфинала. Сейчас ситуация отстойная. Но да, я думаю, что можно обратить ситуацию в позитив. В этом сезоне по-прежнему есть чем гордиться и предстоит сыграть еще много матчей», – сказала в слезах Киз и покинула пресс-конференцию.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Vitason
Жаль девушку! Чего нельзя сказать о мужеподобной белараше
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+6
vitaha33
Кіз феноменальна, вона грає в рік нормально 4 рази, саме на мейндорах, більше її не видно
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+2
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