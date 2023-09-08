9 сентября на «Эстадио Олимпико ду Пара» пройдет матч 1-го тура квалификации на чемпионат мира-2026, в котором сборная Бразилии встретится со сборной Боливии. Старт поединка намечен на 03:45 по киевскому времени.

Бразилия

Команда не смогла выиграть при Тите титул чемпиона мира на российских полях в 2018-м году, а потом проиграл финал Копа Америка на своем поле Аргентине. Но в этого наставника непоколебимо верили, и в Катар селесао ехали за долгожданной Никой. Тем более громким получилось разочарование, когда после досрочного выхода из группы и 4-1 в первом раунде плей-офф фаворит проиграл по пенальти хорватам - снова камнем преткновения для них стал четвертьфинал. Нового наставника искали долго, и решили вопрос неординарно. Через год на должность придет Анчелотти, а пока и.о. будет Фернандо Диниз из Флуминенсе. При нем результаты противоречивы: разгромили 4-1 Гвинею в июне, но потом в Лиссабоне были 2-4 с Сенегалом. Отметим, что сейчас не будет ряда ветеранов - Тьяго Силвы, Габриэля Жезуса, Фреда, Пакета, да и других европейских звезд.

Боливия

Сборная считается одним из андердогов южноамериканского футбола. И в целом подтвердила свой статус и в прошлом цикле, закончив его на предпоследней позиции. Но при этом удалось взять 16 очков - достаточно много, как для такого коллектива. Тем не менее, в конце прошлой осени тут появился новый наставник, Густаво Костас. Для опытного, 60-летнего специалиста это первый опыт работы не с клубами, а с национальными сборными. Какого-то преображения зеленые при нем не пережили. Выиграть в 2023-м году получилось только у Саудовской Аравии, да с Чили все закончилось ничьей. Остальным противникам, Узбекистану, Эквадоре и даже Панаме, контрольные поединки были проиграны.

Статистика личных встреч

В 2017-м дома Боливия смогла свести домашний поединок к нулевой ничьей. Но все 5 остальных поединков остались за фаворитом.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут и призрака борьбы в этой паре. Но это только 1-й тур, так что можно поставить на тотал меньше 4,5 голов (коэффициент - 1,8).