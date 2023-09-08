Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия – Боливия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Чемпионат мира
Бразилия
09.09.2023 03:45 - : -
Боливия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
08 сентября 2023, 15:07 |
115
0

Бразилия – Боливия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026

Поединок состоится 9 сентября в 03:45 по Киеву

08 сентября 2023, 15:07 |
115
0
Бразилия – Боливия. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine

9 сентября на «Эстадио Олимпико ду Пара» пройдет матч 1-го тура квалификации на чемпионат мира-2026, в котором сборная Бразилии встретится со сборной Боливии. Старт поединка намечен на 03:45 по киевскому времени.

Бразилия

Команда не смогла выиграть при Тите титул чемпиона мира на российских полях в 2018-м году, а потом проиграл финал Копа Америка на своем поле Аргентине. Но в этого наставника непоколебимо верили, и в Катар селесао ехали за долгожданной Никой. Тем более громким получилось разочарование, когда после досрочного выхода из группы и 4-1 в первом раунде плей-офф фаворит проиграл по пенальти хорватам - снова камнем преткновения для них стал четвертьфинал. Нового наставника искали долго, и решили вопрос неординарно. Через год на должность придет Анчелотти, а пока и.о. будет Фернандо Диниз из Флуминенсе. При нем результаты противоречивы: разгромили 4-1 Гвинею в июне, но потом в Лиссабоне были 2-4 с Сенегалом. Отметим, что сейчас не будет ряда ветеранов - Тьяго Силвы, Габриэля Жезуса, Фреда, Пакета, да и других европейских звезд.

Боливия

Сборная считается одним из андердогов южноамериканского футбола. И в целом подтвердила свой статус и в прошлом цикле, закончив его на предпоследней позиции. Но при этом удалось взять 16 очков - достаточно много, как для такого коллектива. Тем не менее, в конце прошлой осени тут появился новый наставник, Густаво Костас. Для опытного, 60-летнего специалиста это первый опыт работы не с клубами, а с национальными сборными. Какого-то преображения зеленые при нем не пережили. Выиграть в 2023-м году получилось только у Саудовской Аравии, да с Чили все закончилось ничьей. Остальным противникам, Узбекистану, Эквадоре и даже Панаме, контрольные поединки были проиграны.

Статистика личных встреч

В 2017-м дома Боливия смогла свести домашний поединок к нулевой ничьей. Но все 5 остальных поединков остались за фаворитом.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут и призрака борьбы в этой паре. Но это только 1-й тур, так что можно поставить на тотал меньше 4,5 голов (коэффициент - 1,8).

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Словакия – Португалия. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Грузия – Испания. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2024
Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2024
сборная Бразилии по футболу сборная Боливии по футболу ЧМ-2026 по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
Футбол | 07 сентября 2023, 22:09 23
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца
По стопам Коломойского? Арестован владелец Черноморца

Это уже не первый арест для Бориса Кауфмана

Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Футбол | 08 сентября 2023, 09:15 48
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии
Момент истины. С чем Украина подходит к матчам против Англии и Италии

Уже в сентябре мы поймем, смогут ли «сине-желтые» реально претендовать на путевку на Евро-2024

Переговоры Сандерленда и Зари по Русину продолжались несколько месяцев
Футбол | 08.09.2023, 12:20
Переговоры Сандерленда и Зари по Русину продолжались несколько месяцев
Переговоры Сандерленда и Зари по Русину продолжались несколько месяцев
Источник: аргентинский легионер покинул Днепр-1
Футбол | 08.09.2023, 13:28
Источник: аргентинский легионер покинул Днепр-1
Источник: аргентинский легионер покинул Днепр-1
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
Футбол | 07.09.2023, 16:56
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
ВИДЕО. «Ох ** твою». Удар Яремчука, который не должен увидеть коуч Валенсии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тони БЕЛЛЬЮ: «В бою с Усиком рефери спас мою жизнь»
Тони БЕЛЛЬЮ: «В бою с Усиком рефери спас мою жизнь»
07.09.2023, 11:10
Бокс
Известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы и дальше играть за ПСЖ
Известно, от чего отказался Мбаппе, чтобы и дальше играть за ПСЖ
07.09.2023, 05:05
Футбол
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
Хргович назвал условие, при котором позволит состояться бою Усик – Фьюри
07.09.2023, 08:27 10
Бокс
Зверев объяснил свое поражение от Алькараса на US Open
Зверев объяснил свое поражение от Алькараса на US Open
07.09.2023, 11:55 1
Теннис
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
Пропащая сила. Гармаш мог бы стать легендой Динамо, но не судьба
07.09.2023, 17:46 24
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
Тайсон ФЬЮРИ: «Усик теперь неактуален, его побил Дюбуа»
08.09.2023, 11:17 12
Бокс
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
Золотой мяч-2023. Стали известны все номинанты
06.09.2023, 21:57 55
Футбол
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
62-миллионный новичок Ман Сити отказался играть за Бразилию. Почему?
07.09.2023, 08:05 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем