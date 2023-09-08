Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У Гасперини сложный характер»

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский рассказал о своем бывшем тренере по «Аталанте» Джан Пьеро Гасперини, с которым работал в 2019 – 2023 годах:

«У Гасперини сложный характер, но он трижды выводил «Аталанту» в Лигу чемпионов и еще трижды – в Лигу Европы.

Конечно, с ним непросто работать, но если вы хотите достигать целей и результатов – вы должны действовать так, как действуют большие команды.

Если у вас нет 300 миллионов на покупку игроков – вы должны быть физически готовыми и сильнее других».