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  4. Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У Гасперини сложный характер»
Италия
08 сентября 2023, 14:39 |
397
0

Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У Гасперини сложный характер»

Хавбек «Дженоа» – о своем бывшем тренере по «Аталанте»

08 сентября 2023, 14:39 |
397
0
Руслан МАЛИНОВСКИЙ: «У Гасперини сложный характер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский рассказал о своем бывшем тренере по «Аталанте» Джан Пьеро Гасперини, с которым работал в 2019 – 2023 годах:

«У Гасперини сложный характер, но он трижды выводил «Аталанту» в Лигу чемпионов и еще трижды – в Лигу Европы.

Конечно, с ним непросто работать, но если вы хотите достигать целей и результатов – вы должны действовать так, как действуют большие команды.

Если у вас нет 300 миллионов на покупку игроков – вы должны быть физически готовыми и сильнее других».

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Руслан Малиновский Джан Пьеро Гасперини Аталанта
Источник Sky Sport Italia
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