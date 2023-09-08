В субботу, 9 сентября сборная Украины в формально домашнем матче квалификации на Евро-2024 во Вроцлаве на «Тарчински Арена» примет Англию.

Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Главный арбитр – Георги Кабаков из Болгарии.

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Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024

Прямую трансляцию матча проведут региональные телеканалы «Суспильне», а также MEGOGO.

Украина – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция