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09.09.2023 19:00 - : -
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Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 13:05 | Обновлено 08 сентября 2023, 13:06
180
0

Украина – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Прямая трансляция матча отбора на Евро-2024

08 сентября 2023, 13:05 | Обновлено 08 сентября 2023, 13:06
180
0
Украина – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

В субботу, 9 сентября сборная Украины в формально домашнем матче квалификации на Евро-2024 во Вроцлаве на «Тарчински Арена» примет Англию.

Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Главный арбитр – Георги Кабаков из Болгарии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024

Прямую трансляцию матча проведут региональные телеканалы «Суспильне», а также MEGOGO.

Украина – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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