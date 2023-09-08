Чемпионат Европы08 сентября 2023, 13:05 | Обновлено 08 сентября 2023, 13:06
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Украина – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Прямая трансляция матча отбора на Евро-2024
08 сентября 2023, 13:05 | Обновлено 08 сентября 2023, 13:06
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В субботу, 9 сентября сборная Украины в формально домашнем матче квалификации на Евро-2024 во Вроцлаве на «Тарчински Арена» примет Англию.
Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Главный арбитр – Георги Кабаков из Болгарии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024
Прямую трансляцию матча проведут региональные телеканалы «Суспильне», а также MEGOGO.
Украина – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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