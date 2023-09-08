Где смотреть онлайн матч отбора на Евро-2024 Украина – Англия
Команда Сергея Реброва сыграет с грандом мирового футбола
В субботу, 9 сентября сборная Украины в формально домашнем матче квалификации на Евро-2024 во Вроцлаве на «Тарчински Арена» примет Англию. Начало матча – в 19:00 по киевскому времени. Главный арбитр – Георги Кабаков из Болгарии.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на региональных телеканалах «Суспильне», а также на MEGOGO.
Украина – Англия. Прогноз и анонс на матч отбора на Евро-2024
На данный момент сборная Англии лидирует в отборочной группе С с 12 очками в 4 матчах. У Украины 6 очков в трех поединках и второе место в группе.
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