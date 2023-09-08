Чемпионат Европы08 сентября 2023, 12:24 | Обновлено 08 сентября 2023, 12:29
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Украинский арбитр назначен на матч квалификации Евро-2024
Николай Балакин обслужит матч Сан-Марино – Словения
08 сентября 2023, 12:24 | Обновлено 08 сентября 2023, 12:29
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Украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным получила назначение на матч квалификации на Евро-2024 между Сан-Марино и Словенией. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Помогать ему будут лайнсмены Дмитрий Запороженко и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Ярослав Козик.
Матч Сан-Марино – Словения состоится в воскресенье, 10 сентября. Начало – в 21:45 по киевскому времени.
Месяц назад Балакин с другой бригадой ассистентов обслужил матч квалификации Лиги Европы между литовским «Жальгирисом» и шведским «Хеккеном».
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