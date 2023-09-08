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Чемпионат Европы
08 сентября 2023, 12:24 | Обновлено 08 сентября 2023, 12:29
380
0

Украинский арбитр назначен на матч квалификации Евро-2024

Николай Балакин обслужит матч Сан-Марино – Словения

08 сентября 2023, 12:24 | Обновлено 08 сентября 2023, 12:29
380
0
Украинский арбитр назначен на матч квалификации Евро-2024
УАФ. Николай Балакин

Украинская бригада арбитров во главе с Николаем Балакиным получила назначение на матч квалификации на Евро-2024 между Сан-Марино и Словенией. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Помогать ему будут лайнсмены Дмитрий Запороженко и Андрей Скрипка. Четвертый арбитр – Ярослав Козик.

Матч Сан-Марино – Словения состоится в воскресенье, 10 сентября. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Месяц назад Балакин с другой бригадой ассистентов обслужил матч квалификации Лиги Европы между литовским «Жальгирисом» и шведским «Хеккеном».

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УЕФА сборная Сан-Марино по футболу сборная Словении по футболу Евро-2024 Николай Балакин
Источник УЕФА
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