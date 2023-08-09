Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский арбитр будет судить матч Лиги Европы
Лига конференций
09 августа 2023, 04:35 | Обновлено 09 августа 2023, 05:35
691
0

Украинский арбитр будет судить матч Лиги Европы

Николай Балакин отработает на игре «Жальгириса» и «Хеккена»

09 августа 2023, 04:35 | Обновлено 09 августа 2023, 05:35
691
0
Украинский арбитр будет судить матч Лиги Европы
УАФ. Николай Балакин

Как сообщает официальный сайт Украинской Ассоциации Футбола, арбитр Николай Балакин назначен на матч раунда Q3 Лиги Европы между литовским «Жальгирисом» и шведским «Хеккеном», который запланирован 10 августа.

Будут помогать Балакину лайнсмены Александр Жуков и Александр Беркут, четвертым арбитром назначен Виталий Романов.

Напомним, что Балакин обслуживал матч Лиги конференций в этом сезоне – 27 июля во втором квалификационном раунде он отсудил игру ПАОКа и «Бейтара», (0:0), назначил в ней пенальти и показал семь желтых карточек.

По теме:
Арис и Динамо рассудит австралийский арбитр
Волевая победа. Астана выиграла первый матч в квалификации Лиги Европы
БАБЕНКО: «Все мысли – про Славию. Про возможную игру с Зарей не думаем»
Николай Балакин Виталий Романов Александр Жуков Александр Беркут Жальгирис Вильнюс Лига Европы Хеккен судейские назначения
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Футбол | 08 августа 2023, 10:36 15
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика
Источник: Неймар станет одноклубником Мудрика

«Челси» намерен подписать бразильского нападающего

10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
Футбол | 08 августа 2023, 21:16 15
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории

Стать знаковым футболистом для «горняков» бразильцу Бернарду так и не удалось

Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Футбол | 08.08.2023, 13:49
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Синдром золотой лихорадки. Почему Глейзеры готовы отказаться от продажи МЮ
Футбол | 09.08.2023, 00:56
Синдром золотой лихорадки. Почему Глейзеры готовы отказаться от продажи МЮ
Синдром золотой лихорадки. Почему Глейзеры готовы отказаться от продажи МЮ
Триумфальное возвращение. Возняцки стартовала в уверенной победы в Монреале
Теннис | 08.08.2023, 21:39
Триумфальное возвращение. Возняцки стартовала в уверенной победы в Монреале
Триумфальное возвращение. Возняцки стартовала в уверенной победы в Монреале
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
Довбик лучше Кастельяноса. Но нужно решить проблему роста
07.08.2023, 06:30 20
Футбол
Майк Тайсон сделал неожиданное признание в прогнозе на бой Усик – Дюбуа
Майк Тайсон сделал неожиданное признание в прогнозе на бой Усик – Дюбуа
07.08.2023, 13:59
Бокс
МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»
МОНФИС: «Элина совсем не похожа на ту девушку, с которой начал встречаться»
07.08.2023, 16:39 2
Теннис
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
Интересный теннисный Telegram-канал от Sport.ua. Присоединяйтесь!
08.08.2023, 04:25
Теннис
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
Соперники для Динамо и Днепра-1. Состоялась жеребьевка Q4 Лиги конференций
07.08.2023, 15:19 38
Футбол
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
АЗАРЕНКО: «Уважаю чье-то решение, но решение украинцев не жать руку...»
08.08.2023, 10:46 69
Теннис
Взятки на всех уровнях. Анонимный арбитр рассказал, сколько берут судьи
Взятки на всех уровнях. Анонимный арбитр рассказал, сколько берут судьи
07.08.2023, 06:12 10
Футбол
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
ВИДЕО. Игрок Ман Сити дерзко толкнул Зинченко перед игрой за Суперкубок
08.08.2023, 05:45 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем