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Лига конференций
21 июля 2023, 18:08 |
74
0

Украинский арбитр назначен на матч Лиги конференций

Николай Балакин обслужит матч ПАОК – «Бейтар»

21 июля 2023, 18:08 |
74
0
Украинский арбитр назначен на матч Лиги конференций
ФК Динамо Киев. Николай Балакин

Украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным назначена на матч второго раунда квалификации Лиги конференций между греческим ПАОКом и израильским «Бейтаром».

Ассистентами Балакина будут Александр Корнийко и Виктор Нижник. Четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин.

Матч ПАОК – «Бейтар» состоится в следующий четверг, 27 июля.

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Николай Балакин ПАОК Бейтар Иерусалим Лига конференций Дмитрий Кривушкин Александр Корнийко
Источник УЕФА
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