Украинский арбитр назначен на матч Лиги конференций

Украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным назначена на матч второго раунда квалификации Лиги конференций между греческим ПАОКом и израильским «Бейтаром».

Ассистентами Балакина будут Александр Корнийко и Виктор Нижник. Четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин.

Матч ПАОК – «Бейтар» состоится в следующий четверг, 27 июля.