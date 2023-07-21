Лига конференций21 июля 2023, 18:08 |
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Украинский арбитр назначен на матч Лиги конференций
Николай Балакин обслужит матч ПАОК – «Бейтар»
21 июля 2023, 18:08 |
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Украинская бригада судей во главе с Николаем Балакиным назначена на матч второго раунда квалификации Лиги конференций между греческим ПАОКом и израильским «Бейтаром».
Ассистентами Балакина будут Александр Корнийко и Виктор Нижник. Четвертый арбитр – Дмитрий Кривушкин.
Матч ПАОК – «Бейтар» состоится в следующий четверг, 27 июля.
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