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  4. Топ-партнер Мудрика по Челси может уйти из команды. Причина – не удивляет
Англия
08 сентября 2023, 11:42 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:57
273
0

Топ-партнер Мудрика по Челси может уйти из команды. Причина – не удивляет

Аргентинец Энцо Фернандес намерен иметь больше, чем имеет

08 сентября 2023, 11:42 | Обновлено 08 сентября 2023, 11:57
273
0
Топ-партнер Мудрика по Челси может уйти из команды. Причина – не удивляет
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Фернандес

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес может самым серьезным образом заняться вопросом о своем уходе из клуба.

22-летний чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины недоволен тем, какой у него уровень популярности в коллективе. Якобы Энцо уверен, что это напрямую влияет на уровень футбола, который демонстрирует команда. Уровень игры «пенсионеров» также ниже ожиданий Фернандеса.

Если ситуация в «Челси» под руководством аргентинца Маурисио Почеттино не изменится, то уход Энцо может произойти.

Лондонский «Челси» купил Энцо у «Бенфики» в январе этого года за 121 млн евро. В апреля этого года игрок перезаключил контракт с клубом.

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Энцо Фернандес Челси
Источник Fichajes.net
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