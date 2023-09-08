Топ-партнер Мудрика по Челси может уйти из команды. Причина – не удивляет

Полузащитник лондонского «Челси» Энцо Фернандес может самым серьезным образом заняться вопросом о своем уходе из клуба.

22-летний чемпион мира 2022 года в составе сборной Аргентины недоволен тем, какой у него уровень популярности в коллективе. Якобы Энцо уверен, что это напрямую влияет на уровень футбола, который демонстрирует команда. Уровень игры «пенсионеров» также ниже ожиданий Фернандеса.

Если ситуация в «Челси» под руководством аргентинца Маурисио Почеттино не изменится, то уход Энцо может произойти.

Лондонский «Челси» купил Энцо у «Бенфики» в январе этого года за 121 млн евро. В апреля этого года игрок перезаключил контракт с клубом.